Otro dolor de cabeza para Juan Cruz Ávila: Afiches contra ESPN por la SAD

image.png

Sólo dos de los implicados decidieron expedirse al respecto. Uno fue Avellaneda, quien fiel a su estilo frontal publicó un video con su descargo en el que explicitó su apoyo a las SAD.

"Hoy apareció la Ciudad de Buenos Aires con un montón de afiches que pegaron con las fotos y los nombres de varios periodistas, entre ellos yo, con la palabra 'Mercenarios'. Yo ya olfateo de dónde viene el asunto porque nosotros somos críticos delo que pasa en el fútbol argentino, especialmente en la AFA", afirmó.

Voy a seguir militando por la libertad de elección de los socios de los clubes, que si quieren Sociedades Anónimas ustedes no lo van a impedir. Nadie los obliga, pero ustedes ponen trabas, son máquinas de impedir Voy a seguir militando por la libertad de elección de los socios de los clubes, que si quieren Sociedades Anónimas ustedes no lo van a impedir. Nadie los obliga, pero ustedes ponen trabas, son máquinas de impedir

"No me van a amedrentar, voy a seguir criticando al establishment, voy a seguir criticando el mal manejo de los arbitrajes en Argentina, voy a seguir criticando este torneo de treinta equipos que es poco competitivo. Todo eso lo voy a criticar porque nadie me va a callar", concluyó.

Por otro lado, Gravellone se limitó a responderle a uno de sus seguidores vía X (ex Twitter) restándole importancia a los afiches y tildando de "cobardes" a los responsables.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gravep/status/1892651087800254665&partner=&hide_thread=false No le den entidad. Son tan cobardes que no tienen huevos para firmar un afiche. Cualquiera acusa y descalifica desde el anonimato. El que fue dejo en claro que es cagon. Saludos. — Pablo Gravellone (@gravep) February 20, 2025

Feroz ultimátum en A24 por el bajo rating: "Con los números en la mesa"

Desde el lunes (10/02) se lanzó la nueva programación de A24 con la presencia en la pantalla de varios de los periodistas más destacados de la actualidad. Sin embargo, la realidad es que el comienzo no fue el esperado.

Evidentemente hubo una gran cantidad de televidentes que prefirió mantenerse en la LN+ a pesar de la decisión que tomó el productor Juan Cruz Ávila de llevarse a sus figuras al canal de noticias del Grupo América.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1890194155034538162?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1890194155034538162%7Ctwgr%5E65b472bee987c5b595a80a59397c80b4f2ab0723%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fferoz-ultimatum-a24-el-rating-con-los-numeros-la-mesa-n595827&partner=&hide_thread=false URGENTE



Hoy hubo un cónclave entre las autoridades de @A24COM y algunos conductores.



Con los números en la mesa les pidieron “Mayor efusividad” en sus opiniones, entre otros requerimientos, mientras que del otro lado le reclamaron los problemas técnicos.



“Si para el viernes… pic.twitter.com/z3EUVS91yr — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) February 14, 2025

La señal a lo largo de los días estuvo lejos de quedar entre los primeros tres canales más vistos, incluso algunos programas perdieron en sus franjas con programas de Crónica o Canal 26. Al respecto del decepcionante debut, el periodista Nacho Rodríguez reveló que las autoridades rápidamente pidieron "mayor efusividad".

“Si para el viernes que viene no mejoran los números, se van”, contó el comunicador que les informaron a algunos conductores teniendo en cuenta el decepcionante debut lo que implicaría a cambios de horario y en el peor de los casos el levantamiento de algunos ciclos.

----------

Más contenido en Urgente24:

Accidente de Delta: Cuánto cobrarán los pasajeros del avión volcado

Arroyo Sarandí teñido de rojo: Resultados preliminares

Histórico de Boca duro con Fernando Gago por el caso Zeballos: "Lo c... a trompadas"