Boca, el único espadachín que pudo con Foster Gillett: nadie más recibió dinero

Presentación SAD sale mal

No ha sido una buena carta de presentación de las SAD para el gobierno de Javier Milei. Desde el Mega DNU de principios de enero de 2024 que el Gobierno busca llevar adelante su anhelo de introducir las sociedades anónimas deportivas, un tema sensible en la historia del fútbol argentino que desde hacía rato que no flotaba en el aire.