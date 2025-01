Caso Cristian Medina: Boca le devolvió el dinero a Foster Gillett

De todas formas, en estas horas este tema no es el que más le preocupa a Juan Sebastián Verón, ya que el acuerdo que quiere firmar con Foster Gillett no sería del agrado de los socios y por ende votarían en contra en la asamblea que todavía no tiene fecha de realización. Se iba a hacer en febrero, pero se suspendió.

