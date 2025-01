Si Racing no acepta a Josen Escobar en el paquete de América de Cali por Juanfer Quintero están locos

Para Racing sería una gran oportunidad: jugador joven, que va por ambos laterales, muy motivado de trascender.

A pesar de su corta edad, el nacido en Santa Marta ya completó 2 temporadas en Primera División y tiene 51 partidos jugados. También recibió ofertas desde la MSL estadounidense pero su cotización actual de US$ 2 millones es escasa para el futuro que avizora el club colombiano.

En Cali aguardan por la respuesta de Racing, pero tienen una postura muy clara en que también sea rechazada. Si hacen un último esfuerzo será para realizar una oferta final de US$ 2.500.000 y no se moverán de ese monto a pesar de que el piso de la “Academia” es de US$ 3 millones, según una nota publicada por el sitio partidario Racing de Alma.

Ahora, si Diego Milito 'no la ve', ya será su responsabilidad.

Mientras se terminan de definir estas cuestiones, Juanfer Quintero se encuentra en Colombiag. Como forma de presionar, el volante ofensivo se fue de Argentina mientras el plantel viajaba a Paraguay para comenzar la pretemporada. El mensaje es claro: en la Academia no juega más a pesar de que todavía tiene un año de contrato, según dio a conocer el portal partidario Racing de Alma.

RACINGQUIERERETENERAJUANFERQUINTEROPEROAMERICADECALIBUSCALLEVARSELOFOTO2.jpg Racing intenta retener a Juanfer Quintero que quiere regresar a Colombia aunque América de Cali ofreció a un jugador para llevárselo.

¿Cuál fue la propuesta de la dirigencia de Racing a Juanfer Quintero?

Por lo tanto, la dirigencia de Racing le ofreció a Quintero renovarle contrato por un año más en la Academia (hasta fin de 2026) y cederlo a préstamo por 2025 para que termine de resolver sus dificultades familiares. Pero el jugador desestimó esa chance y ratificó su anhelo de alejarse de Racing con rumbo a América de Cali, club con el que ya arregló de palabra un contrato por tres años para ser el jugador mejor pago de aquella liga, según reveló Racing de Alma.

“Ya hablé con Saja (director deportivo) y Gallardo (DT de River) y me entendieron. Es una decisión familiar. Con Milito no hablé, pero fue jugador y me va a entender”, expresó Juanfer Quintero la semana pasada en diálogo con radio La Red, cuando lanzó la bomba sobre su intención de irse de la Argentina. E incluyó al Muñeco porque lo quería de regreso en su River.

Juanfer Quintero no viajó a la pretemporada y Racing se apuró a informar

El punto de tensión más alto del tire y afloje entre la dirigencia de Diego Milito y Juanfer Quintero se dio cuando el colombiano decidió no viajar a la pretemporada que realizará el plantel en Paraguay. Fue una determinación osada por parte del jugador, que, más allá de sus deseos personales, todavía es futbolista de Racing por un año más. Así lo indica su contrato.

Por eso, Racing decidió emitir un comunicado contundente, en el que aclara la situación y en el que, además, deja bien en claro que el ex River es un activo de la institución y, como tal, no se desprenderán de él sin que todas las partes se vean beneficiadas.

Racing: “El objetivo prioritario será siempre resguardar el bienestar de nuestra Institución”

“En un contexto que afecta a su entorno más cercano, Juan Fernando Quintero ha pedido regresar cuanto antes a Colombia, su país natal, y no participar de la pretemporada en Paraguay cuando aún queda un año de relación contractual”, comienza el texto.

“Racing Club, con pleno conocimiento del caso, aceptó analizar un traspaso, siempre que la negociación entre instituciones satisfaga los propios intereses. En tanto el patrimonio del Club no quede afectado, se podrá avanzar en una eventual transferencia”, continúa. Y cierra: “Por ese mismo motivo, porque el objetivo prioritario será siempre resguardar el bienestar de nuestra Institución, Racing Club aguarda y confía en una solución que contemple todas las partes involucradas”.

La oferta por Juanfer Quintero que Racing rechazó a América de Cali

Quintero tiene decidido volver a Colombia. Lo dijo recientemente y de forma explícita, motivado por diversas situaciones personales que le tocó atravesar en el último tiempo. “Dije que la preferencia era quedarme en Colombia cerca de mi familia”, contó el volante zurdo.

En vistas a ese objetivo, desde la Academia se pusieron manos a la obra para encontrar una salida que dejara satisfechos a todos. América de Cali, de Colombia, asomaba como un destino posible para el futbolista, pero el millón de dólares que ofrecieron por él, a pagarse en tres instancias distintas, no fue suficiente para la dirigencia de Avellaneda, que espera venderlo por no menos de 3 millones.

Además, según informó en exclusiva el sitio partidario Racing de Alma, Juanfer rechazó una propuesta de préstamo que le había hecho la dirigencia de Milito. La idea era que se mantuviera como jugador del club pero que saliera cedido a algún equipo de Colombia. Quintero dijo que no, y eso provocó mayo tensión. Ahora sí, teniendo en cuenta todas estas variables, el comunicado del campeón de la Copa Sudamericana es un golpe sobre la mesa.

