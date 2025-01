Ernesto Tenembaum comparó a Milei con Elon Musk y lanzó "una pregunta central"

Ernesto Tenembaum diferenció a la militancia kirchnerista de la libertaria

Hace algunos días Ernesto Tenembaum fue entrevistado por Jorge Fontevecchia por Radio Perfil y aseguró que a diferencia de su actitud en redes, los libertarios no lo agreden en la calle y recordó las críticas que recibía durante el kirchnerismo.

"No veo libertarios en la calle. De 2009 hasta 2015 ligabas una puteada por día o se generaba algún episodio en un restaurante", señaló el reconocido comunicador.

Y siguió: "Era muy fuerte la presión agresiva del militante kirchnerista contra el periodista en la calle, lo que también te predisponía a otro humor. Ahora veo que algunas personas son escrachadas, pero es algo mínimo".

"He viajado en avión, donde seguro hay mileístas, me muevo en barrios de clase media y voy a restaurantes y no he vivido casi ningún episodio", sumó.

