Javier Milei le gana al Líbano pero el año tiene 365 días y sólo van 9

Luego, es un año de complejidad en el frente externo. “A partir de ahora las cosas se volverán más onerosas después de haber realizado pagos relativamente pequeños en los últimos años”, dijo Salvador Vitelli, jefe de investigación de la consultora financiera Romano Group.

los milei.jpg Javier y Karina Milei.

El calendario

De todos modos, veamos lo Ciara Nugent y Joseph Cotterill para Financial Times:

"El gobierno de Argentina pagó US$ 4.300 millones a los tenedores de sus bonos soberanos, su mayor reembolso desde la reestructuración de deuda de 2020, en un paso crucial para el intento del presidente libertario Javier Milei de restaurar la confianza en el país moroso en serie.

El pago, confirmado el jueves 09/01 por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, incluyó US$ 3.700 millones a tenedores de bonos privados y el resto a organismos públicos que poseen deuda argentina. El gobierno compró los dólares para realizar el pago utilizando el superávit fiscal que logró el año pasado mediante un severo paquete de austeridad.

El pago es un hito para el gobierno de Milei después de que muchos inversores dudaran cuando fue elegido a fines de 2023 de que Argentina escaparía de otra reestructuración de deuda este año dado el tamaño de las deudas que vencen en 2025. La economía notoriamente inestable ha incumplido o reestructurado sus deudas soberanas tres veces este siglo.

La iniciativa de reforma de libre mercado de Milei y la creciente expectativa de que pagará sus deudas han impulsado un gran repunte en los precios de los bonos soberanos de Argentina en los últimos meses.

La prima o rendimiento que exigen los inversores sobre los bonos del Tesoro estadounidense para mantener la deuda argentina ha caído de más de 1.500 puntos básicos en agosto a 572 en la actualidad. Los rendimientos se mueven de manera inversamente proporcional a los precios de los bonos.

Sin embargo, el pago del jueves marca el inicio de un calendario de deuda más exigente para Argentina, con montos similares que vencen ahora 2 veces al año hasta el final del mandato de Milei en 2027, lo que aumenta la presión sobre su programa. Las reservas en moneda fuerte del banco central de Argentina, excluyendo los pasivos, están en números rojos por aproximadamente US$ 6.000 millones, según economistas privados.

(...) El gobierno ya ha “cubierto prácticamente” un pago de US$ 4.300 millones que vence en julio con reservas asignadas y un acuerdo de recompra de US$ 1.000 millones con bancos internacionales, dijo Fernando Marull, director de la consultora económica FMyA, con sede en Buenos Aires.

“Después de eso, tendrán que volver al mercado o negociar acuerdos de recompra o refinanciar los vencimientos”, añadió. “Y la caída [de la prima de riesgo] ha abierto una ventana para hacerlo”.

caputo-quirno.jpg Luis Caputo y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. NA

Optimismo con cautela

Ahora, Kevin Simauchi en Bloomberg News:

"(...) A pesar de una escasez crónica de efectivo, las autoridades se comprometieron a tener el dinero listo hace meses, diciendo en julio y octubre que utilizarían fondos disponibles de los superávits fiscales y las reservas internacionales del país.

La factura, aproximadamente el doble de la cantidad pagada a los acreedores el año pasado, sigue a la revelación por parte del gobierno de un acuerdo de recompra de US$ 1.000 millones la semana pasada con 5 bancos importantes, incluidos JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc. , que reforzará el tesoro de dólares del país para futuros pagos de deuda este año.

Milei está trabajando para mantener el optimismo en torno a su proyecto de austeridad. La economía ya salió de la recesión en el tercer trimestre del año pasado y su equipo ha logrado mantener la inflación a raya mientras supervisa un peso más fuerte, lo que le ayuda a seguir siendo el político más popular de Argentina a pesar de sus políticas que imponen un mayor costo de vida.

Aun así, el pago de bonos por sí solo no ayudará a Milei a mantener el apoyo de Wall Street que ayudó a que la deuda del país registrara algunos de los mejores rendimientos en los mercados emergentes en 2024. Los mercados están ansiosos por ver a Milei firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para suceder al actual programa de 44 mil millones de dólares. (...)".

A fines de este año, cuando se realizarán elecciones de mitad de período, el Presidente se enfrenta a altos niveles de pobreza y una inflación que aún supera el 100%. Los inversores están observando de cerca cómo el gobierno desmantela los controles de capital sin avivar la inflación, un delicado acto de equilibrio que ha condenado al fracaso a los líderes argentinos anteriores. A fines de este año, cuando se realizarán elecciones de mitad de período, el Presidente se enfrenta a altos niveles de pobreza y una inflación que aún supera el 100%. Los inversores están observando de cerca cómo el gobierno desmantela los controles de capital sin avivar la inflación, un delicado acto de equilibrio que ha condenado al fracaso a los líderes argentinos anteriores.

-------------------------------

Otras noticias de Urgente24

YCRT: Mientras Claudio Vidal busca evitar la privatización, la SIGEN lanza un durísimo informe

El fondo siempre fue quién lidera la alianza: ¿Javier Milei o Mauricio Macri?

"Hasta acá llegué": Pepe Mujica pide que lo dejen morir en paz

Patricia Bullrich: "el elemento que más se roba hoy en Argentina es el celular"