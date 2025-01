River y la Selección de México jugarán un amistoso en el Monumental

River con titulares, México con un equipo local

Mientras que probablemente Marcelo Gallardo ponga en cancha lo mejor que tenga de su River, enfrente no será igual. Es que, como no se trata de una fecha FIFA, los futbolistas del exterior no tienen autorización de sus clubes para realizar esta gira con la selección de México. Por eso, el combinado dirigido por Javier Aguirre está conformado únicamente por futbolistas del plano local.

