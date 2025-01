Luis Suárez se sumó al deseo de Neymar y no descartó su llegada a Inter Miami

image.png Trío MSN, en tiempos de Barcelona

El delantero recogió el guante de lo dicho por Neymar hace unos días. El brasileño confesó sentirse muy cómodo en Arabia Saudita, a pesar de las lesiones que ha acarreado en el último tiempo y que lo tuvieron demasiado marginado de las canchas. Sin embargo, cuando se trata de volver a reunirse con su amigos de Barcelona, ese es un punto débil para el ex PSG.

"Volver a jugar con Leo y Luis sería increíble. Son mis amigos. Todavía nos hablamos. Sería interesante revivir este trío. Soy feliz en Al Hilal, soy feliz en Arabia Saudita, pero quién sabe. El fútbol está lleno de sorpresas. Cuando salió la noticia de que dejaba el PSG, la ventana de transferencias estaba cerrada en Estados Unidos, así que no tenía esta opción. El proyecto que me ofrecieron (en Arabia Saudita) era muy bueno, no sólo para mí sino también para mi familia, así que ir a Arabia Saudita era la mejor opción”, había señalado el brasileño.

