San Lorenzo: Un jugador se va a Inter Miami CF de una insólita manera

Una posible venta de un juvenil que a priori tiene proyección (en el último tiempo tuvo un bajísimo nivel), terminó siendo un resarcimiento por un jugador que podría haberse considerado libre. Un nuevo papelón de una dirigencia que no encuentra rumbo.

Cabe aclarar que Javier Mascherano, nuevo DT del conjunto de la MLS, conoce a Luján de las selecciones juveniles de Argentina.

San Lorenzo en situación crítica

Hablar de mercado de pases parece ilógico en San Lorenzo hoy por hoy. Lo cierto es que Roca Sánchez (ex futbolista del club de Boedo) se retiró del fútbol profesional (estaba en Barracas Central) para ser el manager del Ciclón.

Emanuel Cecchini es el primer refuerzo del Cuervo que tendrá un mercado de pases austero. La gran duda pasa por qué pasará con Iker Muniaín. Si bien Botafogo le hizo ya 2 propuestas, el Vasco se quiere quedar en Boedo.

Otra de las cosas importantes es la conformación política en el club. Marcelo Moretti perdió poder y quien tendrá más decisión será Néstor Navarro. En la cúpula de decisiones estarán Alejandro Tamer (de Federico Sturzzeneger, ¿SAD?) Martín Cigna, Leandro Goroyesky, Pablo Levalle y por supuesto, Néstor Navarro. Según afirmó Hugo Balassone, si Moretti no pasa por ellos "no podrá ni ir a tomar café" en el club. Es decir, no podrá tomar las decisiones.

