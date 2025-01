¿Boca o River? Quién pierde más por sus convocados al Sudamericano Sub 20

River presta a Franco Mastantuono, Agustín Ruberto y Ian Subiabre

Entre los convocados a la Selección Argentina Sub 20 hay tres juveniles del Millonario. Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Franco Mastantuono. De este grupo, es Mastantuono quien resulta una baja más sensible para River. Si bien no ha sido predominantemente titular para Marcelo Gallardo, el DT lo ha utilizado como una de las variantes más importantes para el equipo. Y su figura podría tener más peso ahora que Claudio Echeverri partió al Manchester City.