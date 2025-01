"Hasta acá llegué": Pepe Mujica pide que lo dejen morir en paz

Asimismo, realizó una suerte de despedida para todos los ciudadanos compatriotas y correligionarios:

“Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos”.

image.png Pepe Mujica manifestó su deseo de ser enterrado en su chacra.

También consideró que la vida le ha dado “muchos premios”: “El principal es que estoy a cuatro meses de cumplir 90 años. Mirá la vida que he tenido. Es un desastre”.

Mujica anunció que sufría cáncer de esófago el 29 de abril de 2024. Durante el año se sometió a 32 largas sesiones de radioterapia, que lo obligaron a alimentarse vía una sonda nasogástrica. Dos semanas atrás se sometió a su ultima intervención que supuestamente le permitió mejorar su alimentación. Le colocaron un stent que le permitió seguir alimentándose vía oral. El tumor que lo afectaba, en principio, había desaparecido. Sin embargo, las devastadoras noticias que recibió lo condenaron.

En una reciente entrevista con Hugo Alconada Mon de La Nación, Pepe Mujica cedió interesantes reflexiones sobre la muerte:

"Yo creo que a nadie le gusta morirse. Porque estamos programados para querer vivir, pero sabemos que al final nos morimos. No le tengo miedo, tampoco la deseo. Pero por la edad que tengo, y las dolencias. es una compañera amarga que está cerca. La tengo que pastorear.[...] Es la única cosa democrática que hay en el mundo, hermano. Para todos parejitos".

y la vida:

"Yo creo que la vida es la aventura de las moléculas, que no hay nada antes, ni nada después. Pero ojalá que me equivoque. [...] No creo que el de arriba se ocupe de nosotros. ¿Por qué vamos a ser más importantes que las hormigas, que hace millones de años que viven acá? Pero no sé... Si se diera eso, sería hermoso que haya alguien muy superior que se preocupe por nuestra suerte. Pero íntimamente no puedo creer. Creo que la vida es una aventura de la bioquímica. O un error de la bioquímica, que son las mutaciones y todo lo demás a lo largo de millones de años. Pero me doy cuenta que el homo sapiens no se puede resignar a la nada de la muerte. Y es prisionero de su imaginación y de su inteligencia".

