Pepe Mujica admite que fue "grosero" con Cristina: "Milei ganó por algo"

Las recientes declaraciones contra Cristina, sin dudas, rememoraron aquella frase que pronunció en el 2013, en una conferencia de prensa, sin notar que estaba el micrófono abierto.

Por aquel entonces, el viejo líder frenteamplista, había dicho: “Esta vieja es peor que el tuerto”, por CFK y su esposo Néstor Kirchner, que ya había muerto en ese entonces.

Mujica habló de CFK y de Milei

Al ser consultado sobre las repercusiones, José ‘Pepe’ Mujica dijo que “a esta altura” está “amortizado” y no le “han dicho nada” porque lo conocen y saben que es su manera de hablar:

Además aseguró que tiene respeto “por la señora”, en referencia a la expresidenta argentina.

En ese sentido, aseveró que para él la victoria de Milei “pasó por algo”.

“Kirchner es un fenómeno, probablemente en Argentina no hay quien goce de un cariño de las masas de cierto sector, un 30%-40% de la población argentina que la quieran tanto, tiene un peso subliminal tremendo, es una mujer admirable y excepcional”, expresó Mujica.

No obstante, destacó que en la “coyuntura argentina va a durar” y se deben “ambicionar” cambios que busquen “volver a la construcción de una Argentina posible, que reparta un poco mejor”, y no “volver a la hiperinflación”.

Del mismo modo, afirmó que considera que el fenómeno de la hiperinflación lamentablemente resurge a menudo en Argentina por la “emisión monetaria” indiscriminada.

“Creer que se puede llevar adelante una sociedad emitiendo y emitiendo, la historia ha demostrado que es una falsa perspectiva que termina en tragedia las más de las veces. Es probable que el movimiento peronista tenga que aceptar esto. Eso va a llevar tiempo y va a requerir nuevos dirigentes”, lanzó.

“Pienso que los grandes referentes, y no hay otro referente del peronismo más grande que la señora Cristina Kirchner, deberían usar su poder para bucear, buscar y empujar que se procesen nuevas generaciones”, agregó Mujica.

Tambien expresó que está resignado por este tema de la renovación del partido y como ejemplo mencionó la disputa entre el presidente boliviano, Luis Arce, y el exmandatario de Bolivia, Evo Morales.

“Estoy con las pilas cargadas por lo que está pasando en Bolivia, que es un caso medio también... esos dos viejos que se estén peleando me revienta, y estoy aburrido de verlo, algo de eso vi en Ecuador. Y he visto la historia de mi país, de un hombre como Wilson Ferreira no queda prácticamente nada de un punto de vista práctico”, dijo

