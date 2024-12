Explosivo: Yanina Latorre contó los detalles de su tensa llamada con Wanda Nara

Revelaciones y audios explosivos

En otro momento del programa, Latorre criticó las recientes publicaciones de Nara en Instagram, en las que la empresaria compartió chats de la China Suárez hablando de Pampita. "Me parece que si ella no quiere exponer a sus hijos, es innecesario que exponga a Pampita, Benjamín y el vínculo o no con sus hijos. Me dijo que se pudrió de la China y la va a desenmascarar como sea. Dice que tiene de todo", reveló Yanina.