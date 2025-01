Atención CNEA: Claves del renacimiento de la energía atómica según Westinghouse

westinghouse-evinci-model.jpg La industria nuclear del siglo 21 debe ser transportable.

Las baterías

Malcolm Moore y George Steer en Financial Times afirman que las empresas de energía nuclear están intentando reducir los reactores al tamaño de contenedores de transporte en un intento de competir con las baterías eléctricas como fuente de energía sin emisiones de carbono.

Liderada por Westinghouse, la carrera para desarrollar 'microreactores' se basa en la idea de que pueden reemplazar a los generadores diésel y de gas que se utilizan en todo, desde centros de datos hasta comunidades remotas fuera de la red y plataformas de petróleo y gas en alta mar.

“Al principio, la idea era que hay sectores de la economía que son muy difíciles de descarbonizar, especialmente las comunidades remotas que dependen del diésel transportable, que es muy caro”, afirmó a FT, Jon Ball, responsable del programa de microrreactores eVinci de Westinghouse. “Pero el nivel de interés ha aumentado mucho y creemos que será un área de crecimiento importante”.

Los microrreactores tienen una potencia mucho menor, de hasta 20 MW, suficiente para abastecer a unos 20.000 hogares, y es probable que funcionen como grandes baterías, sin sala de control ni trabajadores en el lugar. Los reactores se transportarían a un lugar, se enchufarían y se dejarían en funcionamiento durante varios años antes de ser devueltos a su fabricante para reabastecerlos.

central-de-fusion-nuclear.png Gigantesca instalación nuclear: ahora se trata de replicar esto en un tamaño transportable.

Westinghouse

Westinghouse Electric Company LLC, fundada en 1886 por George Westinghouse, es la histórica competidora de General Electric, fundada por Thomas Edison. Westinghouse Electric recibió los derechos para el transporte eléctrico de corriente alterna de Nikola Tesla.

En 1998, la unidad de negocio de generación de energía de Westinghouse fue vendida a Siemens de Alemania. En 1999, CBS Corporation vendió su negocio nuclear (Westinghouse Electric Company) a British Nuclear Fuels Limited (BNFL) y en 2000 se fusionó con Viacom (hoy Paramount).

BNFL le vendió el negocio nuclear a Toshiba (Japón), quien terminó llevándolo a una convocatoria de acreedores en 2017. Finalmente el negocio nuclear terminó en manos de las canadienses Brookfield Renewable Partners (subsidiaria de Brookfield Asset Management) y Cameco Corp. (la mayor empresa de uranio que cotiza en Bolsa). Es la esperanza de Occidente.

En diciembre 2024, Westinghouse obtuvo la aprobación de los reguladores nucleares estadounidenses para un sistema de control que permitirá que el eVinci de 5 MW pueda operarse de forma remota.

El reactor, que tiene un mínimo de partes móviles, utiliza tuberías llenas de sodio líquido para extraer calor de su combustible nuclear y transferirlo al aire circundante, que luego puede hacer funcionar una turbina para producir electricidad o bombearse a sistemas de calefacción.

“Nuestro objetivo es poder operar de forma autónoma desde una ubicación central donde podamos simplemente monitorear una flota de reactores desplegados en todo el mundo”, dijo Ball.

El reactor utiliza pequeñas cantidades de combustible Triso recubierto de cerámica, que está diseñado para soportar temperaturas extremas sin fundirse.

Embed - ¿BATERÍA NUCLEAR CHINA PARA LOS CELULARES?

eVinci

El eVinci es el primer microrreactor que completa estudios de ingeniería para un programa de pruebas (que se espera que comience en 2027) en el Laboratorio Nacional de Idaho, en USA, y Westinghouse firmó recientemente un acuerdo con Core Power, una empresa emergente del Reino Unido que busca desarrollar plantas de energía nuclear en el mar.

Mikal Bøe, director ejecutivo de Core Power, dijo a FT que esperaba que las 2 empresas pudieran empezar a acumular una cartera de pedidos en 2027 y 2028.

Ball dijo que 2 de los mercados objetivo para los reactores eVinci eran los centros de datos y la industria del petróleo y el gas, tanto terrestres como marítimos. Afirmó que la capacidad de operar varios microrreactores en paralelo haría que los centros de datos fueran más resistentes que con una sola fuente de energía.

Es probable que los microrreactores también sean utilizados por la industria minera, particularmente para excavar cobalto, manganeso y otros minerales críticos que a menudo se encuentran en lugares remotos, dijo Ian Farnan, profesor de materiales terrestres y nucleares de Cambridge.

Embed - Explore eVinci™ Microreactor Capabilities as Westinghouse Technologies Facility Opens

Interrogantes

Los microrreactores serían competitivos en cuanto a precio una vez que se ampliaran las líneas de producción. El objetivo de producir electricidad a un precio de entre US$ 100 y US$ 150 por megavatio/hora no es competitivo a escala de red, pero sí lo es para puertos, terminales, instalaciones petroquímicas, islas y lugares remotos.

Existen interrogantes sobre cómo construir, transportar y operar microrreactores de manera segura, dijo Ronan Tanguy, director del programa de seguridad y licencias de la Asociación Nuclear Mundial.

Los reguladores aún tienen que elaborar normas sobre si los microrreactores pueden operarse de forma remota y cómo hacerlos seguros frente a los ataques cibernéticos. También se necesitan normas sobre su transporte, especialmente a través de las fronteras nacionales, y sobre si deben abastecerse de combustible en una fábrica o en el lugar. Dado su menor tamaño, también pueden representar un objetivo más fácil para el robo de combustible nuclear.

Westinghouse afirmó que el eVinci pasaría la misma prueba de evaluación de impacto de aeronaves que se aplica a los reactores más grandes, pero Tanguy señaló que muchas de las normas existentes para reactores eran “desproporcionadas o no aplicables a los microrreactores”. Sería muy difícil alcanzar deliberadamente un objetivo tan pequeño con una aeronave, señaló.

“Es probable que el Organismo Internacional de Energía Atómica emita normas de seguridad de alto nivel y, por lo general, esas normas se incorporan a la normativa nacional”, afirmó. “No será algo rápido. Si la gente quiere que se haga, sí se puede hacer, pero implica mucho trabajo”.

