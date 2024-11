Pepe Mujica contra Cristina: "La vieja Kirchner está jodiendo..."

En la vida hay un tiempo para llegar y otro tiempo para irse (...) Lo de Evo es inconcebible En la vida hay un tiempo para llegar y otro tiempo para irse (...) Lo de Evo es inconcebible

Como reveló Urgente24, Evo Morales, al horno por los denuncias en su contra por abusos, corrupción e intento de homicidio, desde sus redes denunció un complot " lawfare" entre Luis Arce y Javier Milei para eliminarlo de la escena política con “mentiras y balas”. Es que está dirimiendose con el actual presidente boliviano el poder dentro de la agrupación MAS, la que se ha fracturado en dos bandos para siempre.

No es la primera vez que Pepe Mujica critica a Kirchner

José Pepe Mujica asumió la presidencia de Uruguay en el 2010 con una reputación de exguerrillero tupamaro devenido en ‘bonachón’: pidió hacer un borrón y cuenta nueva de las épocas de la Dictadura y poco a poco se fue convirtiendo en un icono mundial por su vida en la austeridad.

En esta oportunidad, en una entrevista exclusiva con la AFP, cuestionó a su ex homóloga Cristina Fernández de Kirchne por no querer soltar el timón del poder ni tampoco dejar que ingresen nuevos rostros al peronismo.

"Ahí está la vieja (Cristina) Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel!”, sentenció.

Sus nuevas declaraciones contra Cristina, sin dudas, rememoran aquella frase que pronunció en el 2013, en una conferencia de prensa, sin notar que estaba el micrófono abierto.

Por aquel entonces, el viejo líder frenteamplista, dijo: “Esta vieja es peor que el tuerto”, por CFK y su esposo Néstor Kirchner, que ya había muerto en ese entonces.

En aquellas épocas, tras la polémica frase, intentó bajar la espuma con un sutil elogio que efectuó a Cristina. “A veces se pasa de rosca, pero a su manera quiere al pueblo argentino", dijo.

El líder del FA preocupado por el futuro de Brasil tras Lula

Jose Pepe Mujica, quien enfrenta por estos días las secuelas de la radioterapia contra su cáncer de esófago, ante la AFP vanaglorió la figura de su “viejo amigo” Luiz Inácio Lula da Silva, aunque lamentó que no haya un sucesor a la vista.

Lula está cerca de los 80 años y no tiene repuesto. Esa es la desgracia de Brasil Lula está cerca de los 80 años y no tiene repuesto. Esa es la desgracia de Brasil

Del mismo modo, reflexionó ante la agencia de noticias sobre el autoritarismo en América Latina: “Es un paso atrás. Lo vivimos históricamente cuando Estados Unidos se metía en todos lados”.

En medio de esos dichos, aseveró que los Gobiernos del Sur están cometiendo graves errores y habló al respecto de lo que sucede en Venezuela: el cambio llegará “de adentro en algún momento”.

Tengo íntima discrepancia con los regímenes autoritarios. Lo que no avalo es la intervención de afuera. Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Y en todo caso hay que ayudarlos. Pero no meterse Tengo íntima discrepancia con los regímenes autoritarios. Lo que no avalo es la intervención de afuera. Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Y en todo caso hay que ayudarlos. Pero no meterse

Jose Pepe Mujica ante la AFP

Por último, negó la comparación pública de Maduro con Chávez y dijo que muchos chavistas condenan la actual gestión y que están exiliados por el mundo.

Algunos de los chavistas están afuera de eso y muchísimos están perseguidos en el mundo Algunos de los chavistas están afuera de eso y muchísimos están perseguidos en el mundo

En una parte de la entrevista, habló del postergado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, anticipando que el considera que nunca saldra adelante por la presión de los agricultores: “No sale ni en el año del golero porque los campesinos franceses no quieren. Y los campesinos franceses dominan la cultura francesa”.

En ese sentido, reconoció que si fuera francés estaría de es lado. “Pero como no soy francés, no me conviene”, agregó.

Están defendiendo sus intereses. No pueden competir con el Mercosur Están defendiendo sus intereses. No pueden competir con el Mercosur

El gobierno de Francia respaldó estos meses a su sector agropecuario y salió con los tapones de punta contra el acuerdo Mercosur-UE, alegando que contribuiría a sustituir de lleno a los productos agrícolas europeos por los latinoamericanos.

