Polino reconoció que ve "más divertida" a Fátima Florez tras su ruptura de Milei

Marcelo Polino dio detalles sobre la salud de Antonio Gasalla

Hace algunos días Marcelo Polino, íntimo amigo de Antonio Gasalla, contó cómo continúa la salud del humorista quien padece demencia senil progresiva, una enfermedad que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento.

“Antonio está bastante complicado. Yo no llegué a verlo antes de venir, es más, hablé con Nieves, su cuñada, y con Carlos, su hermano, para decirles que no llegaba a verlo porque grabamos todo el día”, reconoció en diálogo con Laura Ubfal mediante la pantalla de América TV sobre el actor que tiene 83 años.

Y posteriormente añadió: “Él está complicado. Está en un centro de rehabilitación y no camina. No nos conoce desde hace más de un año. Ya casi no habla, se alimenta por un botón gástrico y la verdad es que es un panorama muy triste”.

“Está muy cuidado por la familia y por el personal del lugar, pero ver a Antonio así. Ese amigo brillante que durante más de 15 años hablábamos todos los días por teléfono y mirábamos televisión él en su casa y yo en la mía. Nos reímos por horas de la gente de la televisión. Verlo así, que te mira y no te conoce, no sabe quién sos, es muy complicado y muy triste para mí”, se lamentó.

