Yanina Latorre sacudió a Gabriel Levinas tras ser tildada de "morbosa" y "desagradecida"

Cómo le afectó a Yanina Latorre la muerte de Jorge Lanata

Es preciso recordar que cuando murió Jorge Lanata, Yanina Latorre se encontraba de vacaciones en Miami. Sin embargo, se hizo un espacio para hablar al respecto del fallecimiento del conductor con quien trabajó en Radio Mitre.

"Es un día tremendo, estoy en shock. Me cuesta hablar", comenzó diciendo en el ciclo que conduce por El Observador. "Cuando me avisó Elbita, no podía seguir. Me puse a ver todo lo que viví con él. En 2014 empecé a trabajar con él y todo lo que hago en radio me lo enseñó Jorge", manifestó.

Y sumó: "Un ser tan brillante, tan maravilloso. No creo que haya otra persona como él. No lo puedo creer". "Cuando él me llamó en 2014, yo era nadie. Recién arrancaba en tele y en radio, era la esposa de Diego Latorre", recordó.

"Cuando me llamó Lanata fue tocar el cielo con las manos. Yo hacía una columna de espectáculos pero con humor, y cuando llegué a su programa me habilitó a hablar de todos los temas. Aprendí todo con él, era brillante", mencionó.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La cascada dentro de las más maravillosas que pocos conocen

Aerolíneas Argentinas recortó vuelos a destino de Argentina

El destino más elegido de Brasil ideal para viajar en auto

Llora el Turco Naím: Emilia Attias desatada con empresario

Mercado Libre arrasa con su propuesta y deja a Amazon sin usuarios