Wanda Nara Gate: una tríada insana con la China Suárez y el tóxico de Mauro Icardi

Psicopateadas de 'Sangre Japonesa', según Latorre

El culebrón turco-argentino del clan Icardi y el de Nara ha sumado un nuevo capítulo en las últimas horas, tras que Yanina Latorre filtrara las supuestas "psicopateadas" de la China Suárez con las hijas de Wanda, cuando estuvieron a su cuidado.

“Las niñitas tuvieron que declarar. Las declaraciones son tremendas, angustiantes, me hicieron llorar. Las iría a buscar. Cuento algunas cosas de las que contaron las niñas (como siempre aclaro, tengo pruebas, chats y audios). No sabían que la China era la China. La llamaban Euge, la amiga de papá, que tiene dos hijos, Amancio y Magnolia. Que no durmieron todos los días en la casa nueva”, explicó la panelista a través de stories en Instagram.

image.png

En palabras de Latorre, las niñas, Francesca e Isabella, descubrieron quién era realmente Eugenia, esa mujer que las cuidó en su estadía con su padre en la isla de Nordelta, cuando una amigade ellas les mostró un video de Tik Tok.

Según reveló Yanina, las menores se angustiaron mucho al darse cuenta de que Euge era la China porque “las chicas presenciaron muchas peleas de los padres” por ella, donde “sufrieron mucho”.

image.png

“Las chicas contaron que Amancio, hijo de Euge, dormía con la niñera en el cuarto de servicio. Que Magnolia lloraba mucho y no quería, entonces Euge se la metía en la cama a Isabella, que dormía en un cuarto con su hermana. Isabella no quería y Euge la obligaba”, dijo Yanina Latorre en uno de sus posteos.

La panelista de LAM contó que durante este tiempo con Mauro, vieron a la China “tomar champagne con el padre, y otras noches la vieron desnuda ”, y que, cuando comían en la mesa, " Euge le preguntaba a Magnolia si quería un hermanito”.

image.png

“Las mucamas de Icardi encontraron test de embarazo por la casa”, reveló Yanina, dejando entrever que la China esta buscando un hijo con Mauro.

“Euge insistía mucho en llevarlas de compras con la tarjeta de papá”, agregó, demostrando que fue pergeñada la foto de la China con las hijas de Wanda en un supermercado.

image.png

Incluso, la China le preguntaba a Isabella y Francesca constantemente por Wanda, sus actividades y sus amigos: “Euge le criticaba a la madre cuando el padre no estaba y les decía las cosas que no le tenían que contar a la madre”.

image.png

Otra familia que se "cargó" la China Suárez

Todo inició por aquel octubre del 2021 cuando Wanda Nara posteó una imagen con la frase “¡otra familia más que te cargaste por zorra!”.

La propia Wanda anunció a viva voz que su marido, Mauro Icardi, la había engañado con Eugenia “China” Suárez y reveló que ambos habían mantenido un encuentro de amantes en un hotel de París.

De hecho, ante Susana Gimenéz, Wanda contó con lujo de detalles la traición, aunque dijo que decidió perdonarlo por el bien de su familia, ya que Mauro estaba arrepentido y sumido en una depresióm. En tal entrevista, el matrimonio cobró un importante caché e incluso apareció el futbolista, de fondo, si hacer comentarios.

Ahora, tras tres años de ello, Mauro ha oficializado con la China Suárez a través de un posteo en redes en donde se la ve abrazada sus hijas. Es la primera foto que sube de la China, tras la serie de imágenes de incógnitos, con señuelos como mensajes, para hacer arder en llamas a Wanda Nara, definitivamente.

image.png Las redes sociales estallaron contra la China Suárez y hablaron de "perversión" al usar a menores. Posteo del 9 de enero del 2025.

image.png Mauro expone a sus hijas con la China Suárez. Posteo del 9 de enero del 2025.

L-Gante, Keita y la China: cayeron todos en el Wandagate

Desde aquella primera crisis en el matrimonio Nara-Icardi, evidentemente han tenido idas y vueltas con viajes desde Turquía a Buenos Aires y propuestas laborales de Wanda (como Mastercheff) que finalmente decidió tomarlas para replantearse si estaba dispuesta a seguir siendo leal a esa relación, visiblemente tóxica.

Porque no sólo fue la infidelidad que rompió la pareja sino que la relación estaba todo el tiempo al borde de la violencia, con faltas de respeto de ambos lados y control excesivo de parte de Icardi, que en más de una oportunidad le escondió el pasaporte para que no viajará.

Tampoco podemos dejar de lado que Wanda también cometió una infidelidad, al menos, aunque ella reconoció que ya se había separado y dejó entrever que fue "en venganza" por lo de la China Suárez.

image.png Eramos pocos: Wanda, L Gante, Keita, Mauro y la China. | GENTILEZA DE IMAGEN CIUDAD MAGAZINE

Hace poco, la mediática Wanda Nara confirmó la aventura con el futbolista senegalés Keita Baldé, excompañero de Icardi en el Inter de Milán, que habrían sucedido justo cuando se separó de Mauro por unos meses, tras el escándalo con la China.

Lo más perverso de esto, según alude el lado de Icardi, es que los encuentros sexuales con Keita ocurrieron en una de las casas del matrimonio, que está repleta de cámaras de vigilancia, por lo que todo habría quedado registrado. Con este material, Mauro viene amenazando a Wanda Nara de filtrar los videos, e incluso, la intimida con que se los mostraría a los hijos más grandes.

image.png Cayó Keita en la crisis de Wanda Nara e Icardi | CAPTURA DE PANTALLA

Como reveló Urgente24, Keita, en ese entonces, estaba recién casado con la modelo Simona Guatieri.

"Me casé en mayo de 2022 en el Lago Di Como, una fiesta fabulosa con 200 invitados, sentí que estaba viviendo un sueño, pero ese fue el día del fin. Dos meses después de esta fecha, el esposo de la señora (ICARDI) me contactó y me dijo que había habido una reunión en su casa entre mi esposo y su esposa, con evidencia tomada de la cámara interna de la casa”, expresó Simona ante Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live, hace un mes.

image.png Conversación de Mauro y Wanda, filtrada a la prensa | CAPTURA DE PANTALLA

Aparte de Keita, la mediática Wanda Nara habría mantenido una relación paralela con L-Gante, Elían Valenzuela, a quien oficiliazó como novio durante el año pasado, pese a que actualmente se encuentran en un impasse.

No obstante, Nara asegura que hace más de un año ya estaba separada de Mauro, lo que coincide con su radicación y actual residencia en Argentina.

