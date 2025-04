Johnny Depp vuelve a Hollywood tras 5 años de ausencia con una nueva película

Un papel misterioso para un regreso esperado de Johnny Depp

La cinta, que ya comenzó su rodaje en España, reúne nuevamente a Depp con Penélope Cruz, con quien trabajó anteriormente en éxitos como "Blow", "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" y "Murder on the Orient Express". El thriller está dirigido por Marc Webb y cuenta con un reparto que incluye también a Madelyn Cline, Manu Ríos, Aron Piper, Juan Diego Botto y Anika Boyle.