Dinamarca al filo de la guerra con Rusia: Sus soldados entrenarán en Kiev

El funcionario declaró ante canal TV2 que el plan de enviar soldados daneses a Ucrania se materializaría en el próximo verano, pese a que precisó que formalmente no tiene fecha prevista.

Sin embargo, lo que sí anticipó es que los soldados irían a Kiev totalmente desarmados y que sólo estarían desplegados en centros de entrenamiento en el oeste ucraniano.

"No van a participar activamente en la guerra. Van a aprender de las experiencias y viajarán por invitación de mi contraparte, es decir, el jefe del Ejército ucraniano", aseguró Boysen.

Consultado sobre si sus militares podrían ser blanco de ataque de drones rusos, el alto mando danés sentenció:

Si hay un ataque con misiles, los ucranianos tienen buenos sistemas de alarma y buenos refugios. Yo mismo he pasado tiempo en algunos en Kiev

Pese a sus declaraciones, es cierto que ha crecido el rumor de que Dinamarca sí enviaría fuerzas con armas y municiones a Ucrania, pero debe decir lo contrario para no encender las alarmas del Kremlin, que está al acecho de los estados bálticos con quienes comparte su frontera.

Al respecto, el embajador ruso en Copenhague, Vladimir Barbin, consultado por canal TV2, advirtió lo siguiente:

Esta decisión pone en peligro la vida de los soldados daneses

Otro estado báltico, Finlandia, financia a Ucrania pero no va al frente

En marzo de este año, Finlandia, con quien Rusia comparte 1.342 kilómetros de frontera, firmó un acuerdo de Defensa con Ucrania y le donó unos 200 millones de euros, siendo el vigésimo octavo paquete que le ha desembolsado a Kiev desde el inicio de la guerra.

El Gobierno finlandés ha firmado con Ucrania un acuerdo de cooperación bilateral en materia de defensa, que incluye un nuevo paquete de ayuda armamentística valorada en unos 200 millones de euros.

El acuerdo firmado en marzo aumentó la cooperación entre ambos países en cuestiones de equipos militares, intercambio de información, producción de municiones y proyectos de la industria de defensa.

"Finlandia ha apoyado a Ucrania en su lucha defensiva durante más de tres años y somos uno de los mayores donantes en relación con el tamaño de nuestra economía", expresó el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.

Está claro que, al desarrollar nuestra propia defensa, debemos escuchar atentamente las lecciones de Ucrania y utilizar sus experiencia

Finlandia, estado miembro de la OTAN (desde el 4 de abril del 2023), ha denunciado que Rusia está utilizando una "guerra híbrida" y dice que el Kremlin le filtra por sus fronteras a refugiados de Medio Oriente y a células terroristas.

Elina Valtonen, ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia, aseguró en noviembre del 2023 que, entre los indocumentados que entran al país, hay infiltrados terroristas y criminales de guerra: "Es más una cuestión filosófica: no podemos permitir que Rusia decida qué personas vienen a la frontera y cuáles pasan a la frontera".

En ese sentido, aunque las autoridades rusas lo niegan, lo cierto es que el Kremlin es asiduo de esas prácticas: usó una táctica similar en 2015-16 contra Finlandia y Noruega, enviando a solicitantes de asilo en bicicleta a través de los cruces fronterizos del Ártico. También, en el 2021, Bielorrusia, cuyo mandatario Aleksandr Lukashenko es aliado de Putin, empujó a los inmigrantes a Lituania, Letonia y Polonia, metiéndolos de lleno en tierras de la OTAN.

Si soldados de la OTAN están extraoficialmente luchando junto a Kiev, ¿por qué llama la atención que chinos y norcoreanos estén enlistados con las tropas rusas? Zelensky confirma lo que se sabía y dice que son cientos.

image.png Corea del Norte y China en Ucrania

Ucrania confirma que alrededor de 150 ciudadanos de China están luchando del lado de Rusia, aunque todavía no admita que varios militares de la OTAN están en Kiev para dar soporte en el campo de batalla.

El presidente Volodymyr Zelensky aseguró este jueves que el despliegue de soldados chinos para combatir junto a las fuerzas rusas es una "práctica sistemática" de Putin y ha hecho hincapié en la importancia de tomar "todas las medidas necesarias" para garantizar que Moscú "no siga prolongando la guerra".

Nuestros militares capturaron a dos ciudadanos chinos que luchaban en el Ejército ruso. Esto ocurrió en el territorio de Ucrania, en la región de Donetsk. Tenemos los documentos de estos prisioneros, tarjetas bancarias y datos personales

image.png Uno de los ciudadanos chinos capturados en Donetsk por Ucrania, que lucha del bando de Rusia.

El líder ucraniano reveló publicamente que la Inteligencia de Kiev había identificado a 155 ciudadanos chinos que habían firmado contratos con las fuerzas armadas de Rusia para luchar en Ucrania. Además afirmó que creía que “la cifra real era mucho mayor”.

Tenemos información de que hay mucho más ciudadanos chinos en las unidades del ocupante

China "dio algún tipo de mando" a los que ahora luchan por Rusia, dijo Zelensky en la sesión informativa.

Asimismo, Zelensky afirmó que considera que Pekín debió ser consciente de que algunas personas se unían al ejército de otro país a cambio de un pago.

"Sabemos que se trata de ciudadanos chinos, que están luchando contra nosotros, u tilizando armas contra los ucranianos en el territorio de Ucrania. Su motivación, dinero o no, política, etcétera, todavía no se me conoce. Pero se sabrá", sentenció Zelensky.

Sabemos que ellos [China] lo sabían

Por el momento se desconoce si son mercenarios que se enlistaron por su propia cuenta o bien los ha enviado China extraoficialmente para respaldar a Rusia, su socio comercial.

También existen rumores de la presencia de soldados norcoreanos junto a las filas rusas en Ucrania. Tales sospechas se han avivado en el último tiempo tras que la OTAN confirmara el despliegue militar de Corea del Norte en Rusia.

Ucrania no puede denunciar a China si acepta a la OTAN en Kiev

Actualmente en la frontera rusa con Ucrania hay unos 3000 soldados norcoreanos para respaldar a Putin en su actual conflicto y para dar un contundente mensaje a los aliados europeos que se ciñen sobre sus fronteras.

"Los aliados tienen pruebas confirmadas de un despliegue de tropas de la República Popular Democrática de Corea en Rusia", confirmó en octubre del 2024 la portavoz de la OTAN, Farah Dakhlallah.

Por eso los aliados de la OTAN no deberían poner un grito en el cielo porque China o los norcoreanos hayan puesto sus narices en Ucrania, cuando ellos también han desplegado tropas de élite en Kiev, o al menos eso lo ha revelado una reciente filtración del Pentágono.

image.png Tropas polacas y de otros países de la OTAN participaban en unas maniobras militares en Korzeniewo (Polonia). (AP/ LAPRESSE)

La fuga de documentos clasificados del Pentágono ha puesto de relieve que 5 países de la OTAN han desplegado fuerzas en Ucrania.

Los cinco países señalados son Reino Unido, Letonia, Francia, Países Bajos y Estados Unidos. La filtración expuso que Londres desplegó 50 tropas de élite.

