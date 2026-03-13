En Rusia dicen que China tiene la clave en Irán contra Donald Trump

Tras la primera semana de combates, quedó clarísimo: la guerra con Irán no había salido como esperaba la administración de Donald Trump. La Casa Blanca esperaba un desenlace similar al de Venezuela. Lo que obtuvieron ni siquiera fue Irak, sino algo más parecido a Japón. En el sentido de que, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un enfrentamiento frontal entre Estados Unidos y otra potencia al menos no había degenerado en una paliza unilateral a inocentes.

Washington no solo no estaba preparado para este escenario; ni siquiera lo había considerado. Prueba de ello es que el Pentágono no se ha molestado en suministrar munición suficiente a Oriente Medio. Y la Casa Blanca, después de dos semanas, sigue sin formular una lista completa de objetivos para la campaña militar. Un día, los ministros del gabinete de Trump quieren desmantelar el programa nuclear iraní. Al siguiente, hablan de un programa de misiles balísticos convencionales. Al siguiente, declaran que lucharán hasta que llegue al poder un liderazgo con el que estén de acuerdo.

Mientras tanto, Irán, aunque a un coste enorme, todavía fue capaz de alcanzar su primer objetivo estratégico: sobrevivió al shock y al pavor de los primeros días de la guerra e impuso sus condiciones a los estadounidenses.

El impasse evolucionó a una guerra de potenciales más ventajosa y prolongada. Entre sus rehenes se encontraban los activos estratégicos estadounidenses y el mercado petrolero mundial, extremadamente sensible para Washington.

Estados Unidos e Israel no están perdiendo, pero tampoco están logrando un punto de inflexión estratégico. Por un lado, han suprimido las defensas aéreas de Irán y ahora tienen libertad para atacar cualquier objetivo en el país.

Al mismo tiempo, su poder militar en la región parece haber alcanzado su límite. Washington y Tel Aviv ya no pueden alcanzar al nuevo liderazgo de la República Islámica. Tampoco hay forma de desbloquear el Estrecho de Ormuz sin sufrir graves pérdidas; la única opción que queda es amenazar a Teherán con un ataque 20, 30 o 50 veces más potente (aunque, dada la magnitud de los bombardeos actuales, esto suena más a una estratagema retórica).

A este ritmo, es poco probable que se haga realidad el objetivo original de Trump de conseguir un liderazgo más complaciente en Irán.

Por lo tanto, los aliados se enfrentan a la cuestión de incrementar drásticamente sus esfuerzos militares y pasar a una operación terrestre a gran escala. Sin embargo, la administración Trump se muestra categóricamente reticente a enviar soldados estadounidenses a Oriente Medio, por temor a una asociación incómoda con Irak y Afganistán. Y sin Estados Unidos, Israel será físicamente incapaz de lanzar una campaña terrestre.

Desastre de Trump

La Casa Blanca intenta desesperadamente reinventar la rueda, buscando un representante dispuesto a hacer el trabajo sucio. Durante toda la semana pasada, intentó sin éxito persuadir a los kurdos iraníes para que participaran en una acción militar.

Hubo breves especulaciones sobre la posible participación de Azerbaiyán en la guerra.

Trump ahora corteja activamente a Turkiye, donde han impactado 2 misiles iraníes. Pero Ankara se abstiene de actuar, sospecho que en gran medida debido a la hostilidad de Erdogan hacia Israel.

La situación se complica por el limitado margen de decisión de la Casa Blanca. En medio de los combates, los países del Golfo Pérsico suspenden la producción energética uno tras otro. Los precios mundiales del petróleo y el gas se disparan, seguidos por los precios de los combustibles en Estados Unidos.

Todo esto somete a Trump a una enorme presión. Salvo opciones exóticas, Estados Unidos debe

concentrar rápidamente sus recursos militares en Irán —incluso a expensas de otras prioridades estratégicas—; o

encontrar la manera de salir del conflicto salvando las apariencias.

Según informes de prensa, la mayoría de los asesores de Trump se inclinan por la segunda opción. El propio Presidente estadounidense, como de costumbre, está enviando señales contradictorias para mantener la ambigüedad estratégica.

Primero, insiste en la rendición incondicional de Irán (escenario uno),

luego declara que los objetivos están casi alcanzados y la guerra está ganada (escenario dos), y,

finalmente expresa su deseo de luchar hasta el final (escenario uno).

Además, podría hacer todas estas declaraciones en un solo día.

Creo que Trump tomará una decisión final sobre Irán dentro de 1 o 2 semanas.

xi jinping Xi Jinping, la carta final de Irán.

China

Y dependerá de tres factores.

Si Teherán conserva la capacidad de lanzar ataques de represalia ante una prolongada campaña aérea enemiga en su territorio. Si la Casa Blanca puede encontrar la manera de estabilizar los precios mundiales del petróleo sin desbloquear el Estrecho de Ormuz (por ejemplo, levantando las sanciones al sector energético ruso). El 3er. factor, y quizás el más importante, es la posición de China. China es el socio estratégico de Teherán y el único país capaz de brindarle asistencia militar significativa.

Hasta ahora, si bien China ha mostrado simpatía hacia Irán, ha evitado incluso una participación indirecta en el conflicto de Oriente Medio.

Sin embargo, esto podría cambiar, especialmente si Beijing se da cuenta de que Washington DC está interfiriendo en sus intereses. Si China ofrece a Irán el mismo apoyo que Occidente ofreció en su momento a Ucrania, la posición de Estados Unidos en Irán empeorará significativamente.

Trump también tendrá mayores incentivos para declararse victorioso y retirarse rápidamente del conflicto.

