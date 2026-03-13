Buffer, una plataforma de gestión de redes sociales utilizada por más de 190.000 creadores y empresas, analizó 52 millones de publicaciones y encontró que el comportamiento con mayor impacto en el engagement de redes sociales es responder comentarios. Más que el formato, más que el horario. En todas las plataformas.
BUFFER
Engagement en redes sociales: la regla que superó al algoritmo
Un estudio analizó 52 millones de publicaciones en redes sociales. El factor que más impacta el engagement no es el formato ni el horario. Adivina adivinador.
Durante años el debate sobre redes sociales giró en torno a lo mismo:
- qué publicar,
- cuándo,
- en qué formato.
Una industria entera construyó su negocio sobre esa promesa.
El estudio de engagement en redes sociales encontró otra cosa. No un truco de algoritmo ni un formato correcto. Responder comentarios.
El número que nadie esperaba
Buffer comparó cuentas que responden comentarios contra las que no, controlando cada una contra su propio historial. El patrón apareció en las 6 plataformas analizadas:
- Threads: +42%
- LinkedIn: +30%
- Instagram: +21%
- Facebook: +9%
- X: +8%
- Bluesky: +5%
Lo llamativo no es la cifra. Es que se repitió en todas partes. En un ecosistema donde casi nada funciona igual en 2 plataformas, este patrón no falló una vez.
La paradoja del marketing de contenidos
Acá está la contradicción que los datos muestran sin decirla: el mercado creó herramientas de scheduling, consultores de horarios, análisis de formatos. Mientras tanto, el factor más potente era una respuesta de dos líneas debajo de una publicación.
No porque el algoritmo lo premie, aunque lo hace. Sino porque es lo que las redes sociales prometieron ser desde el principio.
Lo que sí cambia según la plataforma
En formato, las diferencias importan, pero dependen del objetivo.
Instagram funciona como 2 plataformas. Los Reels generan 36% más alcance que los carruseles. Pero los carruseles producen 109% más engagement por persona alcanzada. Son dos estrategias distintas dentro de la misma app: una para llegar a nuevos usuarios, otra para profundizar con los que ya te siguen.
##LinkedIn sigue siendo territorio de carruseles. Registraron una tasa de engagement mediana de 21,77%, casi el triple que video e imagen.
##En X, desde enero de 2025, la brecha entre cuentas Premium y gratuitas se volvió estructural. Las cuentas regulares están tocando el 0% de engagement mediano.
La penalización que nadie menciona
En un análisis separado de 4,8 millones de observaciones semanales, los investigadores encontraron algo que llamaron "la penalización por no publicar": las cuentas que no publicaban durante una semana caían consistentemente por debajo de su propia tasa base de crecimiento.
No hace falta publicar mucho. Hace falta no desaparecer.
El estudio es honesto: no puede establecer causalidad. Las publicaciones con mucha actividad atraen más comentarios, y eso lleva a más respuestas. La flecha causal podría ir en cualquier dirección.
Puede no ser una causa. Es la señal más consistente del dataset. Y que el efecto más fuerte aparezca en Threads, la plataforma más nueva, no parece casualidad: fue diseñada cuando ya se sabía lo que valía la conversación.
------------------
Más noticias en Urgente24
Gallardo no lo pudo sumar y llegó a River gracias a Coudet
Ni Bono ni Rochet: River sacude el mercado y va por un arquero campeón de Sudamérica
Crisis en la carne: un importante frigorífico suspende 400 operarios por la fuerte caída de la actividad
Aseguradoras complicadas y nuevo caso tras Boston, Escudo, Orbis, Caledonia, La Nueva, Profru....
Boca 1-1 San Lorenzo: Xeneize y Ciclón jugaron un clásico caliente y entretenido