Engagement en redes sociales: la regla que superó al algoritmo

Threads: +42%

LinkedIn: +30%

Instagram: +21%

Facebook: +9%

X: +8%

Bluesky: +5%

Lo llamativo no es la cifra. Es que se repitió en todas partes. En un ecosistema donde casi nada funciona igual en 2 plataformas, este patrón no falló una vez.

La paradoja del marketing de contenidos

Acá está la contradicción que los datos muestran sin decirla: el mercado creó herramientas de scheduling, consultores de horarios, análisis de formatos. Mientras tanto, el factor más potente era una respuesta de dos líneas debajo de una publicación.

No porque el algoritmo lo premie, aunque lo hace. Sino porque es lo que las redes sociales prometieron ser desde el principio.

Lo que sí cambia según la plataforma

En formato, las diferencias importan, pero dependen del objetivo.

Instagram funciona como 2 plataformas. Los Reels generan 36% más alcance que los carruseles. Pero los carruseles producen 109% más engagement por persona alcanzada. Son dos estrategias distintas dentro de la misma app: una para llegar a nuevos usuarios, otra para profundizar con los que ya te siguen.

##LinkedIn sigue siendo territorio de carruseles. Registraron una tasa de engagement mediana de 21,77%, casi el triple que video e imagen.

##En X, desde enero de 2025, la brecha entre cuentas Premium y gratuitas se volvió estructural. Las cuentas regulares están tocando el 0% de engagement mediano.

La penalización que nadie menciona

En un análisis separado de 4,8 millones de observaciones semanales, los investigadores encontraron algo que llamaron "la penalización por no publicar": las cuentas que no publicaban durante una semana caían consistentemente por debajo de su propia tasa base de crecimiento.

No hace falta publicar mucho. Hace falta no desaparecer.

El estudio es honesto: no puede establecer causalidad. Las publicaciones con mucha actividad atraen más comentarios, y eso lleva a más respuestas. La flecha causal podría ir en cualquier dirección.

Puede no ser una causa. Es la señal más consistente del dataset. Y que el efecto más fuerte aparezca en Threads, la plataforma más nueva, no parece casualidad: fue diseñada cuando ya se sabía lo que valía la conversación.

