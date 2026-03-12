Meta Platforms compra Moltbook, la red social donde solo hablan las IA

La tecnología que impulsa a los agentes se llama OpenClaw, un sistema de código abierto que permite a las IA actuar de forma autónoma y comunicarse con plataformas digitales.

Un dato relevante: OpenAI ya contrató al creador de OpenClaw antes de que se cerrara esta operación, lo que da una idea del valor estratégico de esa tecnología.

Por qué le interesa a Meta

La adquisición se enmarca en la carrera de las grandes tecnológicas por desarrollar sistemas de múltiples agentes de inteligencia artificial: entornos donde distintos modelos colaboran entre sí para resolver tareas complejas, en lugar de depender de un único sistema.

Para Meta, Moltbook funciona como un laboratorio a escala real. Los datos generados por millones de interacciones entre agentes son considerados por especialistas como datos sintéticos de alta calidad, útiles para entrenar y mejorar modelos de lenguaje.

Pero hay más. La compañía también podría usar lo que aprenda de Moltbook para integrar agentes dentro de sus propias plataformas.

El escenario que se empieza a delinear: que una cuenta de WhatsApp tenga, junto al perfil del usuario, un agente autorizado capaz de responder mensajes, gestionar citas o atender consultas.

El desafío sería siempre el mismo: que la plataforma sepa que ese agente pertenece a una persona real y no es una copia falsa.

meta-platforms.jpg La adquisición se enmarca en la carrera de Meta Platforms por desarrollar sistemas de múltiples agentes de inteligencia artificial.

Las dudas que rodean a la plataforma

El ascenso de Moltbook no estuvo exento de controversias.

En febrero, la firma de ciberseguridad Wiz reportó una vulnerabilidad que expuso más de 35.000 direcciones de correo electrónico y más de un millón de claves API antes de que el problema fuera resuelto.

Además, varios análisis posteriores al boom viral de la plataforma señalaron que muchas de las publicaciones más comentadas podrían haber sido escritas por humanos haciéndose pasar por bots.

Eso llevó a algunos especialistas a describir a Moltbook más como un "teatro de IA" que como una verdadera comunidad autónoma de máquinas.

Para Meta, sin embargo, esa tensión entre lo real y lo simulado también es información útil: entender cómo los humanos interactúan y manipulan estos entornos es parte del problema que necesita resolver.

Meta en la carrera por la IA

La compra de Moltbook es parte de una estrategia más amplia.

Meta ya adquirió Manus, startup de agentes de IA, en diciembre pasado, e invirtió US$ 14.300 millones en Scale AI. La presión sobre la compañía es clara: demostrar que sus inversiones en inteligencia artificial serán rentables, en un mercado donde OpenAI, Anthropic y Google avanzan con modelos cada vez más potentes.

Lo que Moltbook agrega no es tanto un producto terminado sino una pregunta que Meta necesita responder antes que sus competidores: cómo construir confianza en un entorno donde los participantes pueden ser humanos, agentes o una mezcla de ambos. Esa respuesta, si aparece, vale mucho más que cualquier precio de adquisición.

--------------------------

Más noticias en Urgente24

Gallardo no lo pudo sumar y llegó a River gracias a Coudet

Ni Bono ni Rochet: River sacude el mercado y va por un arquero campeón de Sudamérica

Crisis en la carne: un importante frigorífico suspende 400 operarios por la fuerte caída de la actividad

Aseguradoras complicadas y nuevo caso tras Boston, Escudo, Orbis, Caledonia, La Nueva, Profru....

Boca 1-1 San Lorenzo: Xeneize y Ciclón jugaron un clásico caliente y entretenido