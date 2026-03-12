Nafta más barata: los descuentos del 30% que son furor

La nafta está aumentando de gran manera en Argentina y el bolsillo ya no lo tolera. Por esa razón aquellos que tienen vehículo buscan la manera de ahorrar con descuentos bancarios y en billeteras virtuales, los cuales ascienden hasta un 30%.
La nafta está cada vez más cara en Argentina y tras los últimos aumentos, muchos eligen pagar con descuentos de hasta un 30%.
Estos descuentos son muy buenos para tener un reintegro mensual o semanal en nafta, ya que es uno de los gastos que más se hacen en la actualidad. Con el litro de premium a $2000, todos están buscando la promoción que más se ajusta a su bolsillo.
Cómo ahorrar hasta 30% en nafta
Shell ofrece descuentos con varios bancos y billeteras. Los miércoles hay un 10% en V-Power con la app Shell Box, los domingos hay 20% con Comafi -tope de $10.000 semanal-, Banco Galicia 10% los lunes y 15% con Éminent, Banco Nación los viernes ofrece 25% con tope de $13.000 pagando con Visa o Mastercard vía MODO.
YPF, por su parte, tiene 6% todos los días cargando entre las 00 y las 6 de la mañana. 3% para quienes elijan el autoservicio de combustible. Macro ofrece 20% para Platinum y 30% para Selecta con tope de $25.000 mensual. Banco Nación 20% los viernes con tope de $10.000. Galicia los lunes un 15% para clientes Éminent y 10% para clientes generales con tope de $10.000. Banco Ciudad los domingos, 10% con MODO o Buepp (tope $10.000). Si sos jubilado o tenés plan sueldo, el beneficio sube al 15%. ICBC los martes tiene 15% para clientes con cuenta sueldo vía MODO (tope $15.000 mensual).
Axion tiene los siguientes descuentos:
- Brubank: 30% de ahorro todos los días para clientes Plan Ultra (tope de $30.000 mensual).
- Banco Ciudad: Domingos 15% para clientes con plan sueldo o jubilados que utilicen MODO o Buepp (tope $15.000 mensual).
- Banco Nación: Los viernes un descuento del 20%, con un tope de $10.000.
- Galicia: Pagando con Modo, los lunes se accede a una bonificación del 20% con un límite de $15.000 por cliente por mes.
