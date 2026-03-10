Mercado Libre: cómo evitar la polémica con los precios y no pagar de más

Hay extensiones que se pueden agregar al navegador y sirven para ver el historial de precios de una web. Una muy conocida que se utiliza para Amazon es Camelcamelcamel. Así podrás corroborar si los valores se inflaron antes de tener una promoción o si están más caros por alguna razón.

Aunque sea muy tentador, entrar reiteradas veces a ver un producto que querés comprar es señal de que harías lo que fuera para tenerlo. El precio va a aumentar y vas a terminar de hacer la compra con un precio inflado. Lo mejor es sacarle una captura de pantalla a lo que necesitás ver y no ingresar a la publicación.

