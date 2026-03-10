Mercado Libre: cómo evitar la polémica con los precios y no pagar de más

Mercado Libre, una de las empresas más exitosas de la Argentina, está en el centro de la escena por una polémica que se dio en los últimos días. La misma es sobre los precios dinámicos que aparecen en la plataforma y los usuarios comenzaron a repudiar este hecho en la compañía de Marcos Galperín.
Los precios dinámicos funcionan de la siguiente manera: buscás un producto en Mercado Libre y en un primer momento te figura un valor -por ejemplo $20.000-, si más tarde consultás nuevamente el importe pudo haber cambiado e incluso si compartís la publicación con otra persona podría aparecer un valor nuevo. Todo depende del algoritmo, de tu cuenta y de qué forma interactuas con la app.
Cómo evitar los precios dinámicos de Mercado Libre
Hoy en día todas las aplicaciones funcionan con algoritmos que van guardando todo lo que ves, buscás y guardás. Mercado Libre no es la excepción y si estás buscando un artículo puntual, va a ofrecerte a lo largo de todo el día productos similares. Lo mismo pasa con los precios: estos varían de acuerdo al comportamiento del usuario.
Hay algunos trucos que podés usar para evitar que los precios cambien y que el algoritmo te cobre más. Lo primero es usar el modo incógnito de tu navegador, ya sea en la web o en el celular. De esta manera Mercado Libre no podrá leer tu historial ni tampoco las cookies y los precios no serán cambiantes.
Si tenés dudas sobre el valor de un producto, pedí a alguien más que busque la misma publicación. Puede ser alguien que viva con vos, un amigo o conocido. Posiblemente a alguno de ellos le saldrá un precio distinto y podrás hacer la compra desde su cuenta.
Hay extensiones que se pueden agregar al navegador y sirven para ver el historial de precios de una web. Una muy conocida que se utiliza para Amazon es Camelcamelcamel. Así podrás corroborar si los valores se inflaron antes de tener una promoción o si están más caros por alguna razón.
Aunque sea muy tentador, entrar reiteradas veces a ver un producto que querés comprar es señal de que harías lo que fuera para tenerlo. El precio va a aumentar y vas a terminar de hacer la compra con un precio inflado. Lo mejor es sacarle una captura de pantalla a lo que necesitás ver y no ingresar a la publicación.
