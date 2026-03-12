El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, lanzó una fuerte advertencia sobre la situación económica que atraviesa el sector agropecuario y comparó la crisis del campo con el reciente conflicto de la fabricante de neumáticos Fate.
ADVIERTE NICOLÁS PINO (SRA)
"Cuando una vaca rinde más en el banco que en el campo, algo está mal"
El presidente de la Sociedad Rural Argentina alertó sobre la crisis del interior productivo y cuestionó la lógica financiera que compite con la producción agropecuaria.
“Hace ruido FATE, pero en el campo hay un montón de FATEs”, afirmó el dirigente ruralista al describir la cantidad de productores que atraviesan dificultades económicas sin que la situación tenga el mismo impacto mediático.
Durante una entrevista en Infobae en Vivo, Pino sostuvo que la crisis productiva en el interior del país suele pasar desapercibida, a pesar de que afecta a miles de explotaciones agropecuarias.
Campos, vacas y bancos
Según el titular de la Rural, uno de los principales problemas del sector es la distorsión económica que genera la alta rentabilidad de las colocaciones financieras frente a la producción.
Pino explicó que el agro argentino está compuesto por unos 250.000 productores, cuyas decisiones dependen directamente de las señales económicas. En ese marco, advirtió que cuando el sistema financiero ofrece retornos más atractivos que la producción real, se genera un fuerte incentivo a la desinversión.
Recuerdo de intervenciones
El dirigente también cuestionó políticas aplicadas en el pasado, como el cierre de exportaciones de carne, que según el sector provocaron una fuerte caída en la producción ganadera.
De acuerdo con la mirada de la Rural, las medidas terminaron provocando la pérdida de millones de cabezas de ganado y la desaparición de unos 150.000 productores en todo el país.
Cosecha: Expectativas moderadas
A pesar del diagnóstico crítico, Pino señaló que el sector mantiene expectativas positivas para la campaña 2026. Luego mencionó el fuerte interés por el financiamiento que observó en la última edición de Expoagro, donde se registraron llíneas de productores buscando créditos del Banco Nación.
Sin embargo, advirtió que la transición económica no será sencilla. Según explicó, en contextos de alta inflación los errores productivos solían licuarse rápidamente, algo que ya no ocurre en un escenario de mayor estabilidad de precios.
Economías regionales en alerta
Pino puso como ejemplo la crisis de la vitivinicultura en Mendoza. Según explicó, la producción actual fue diseñada para un mercado interno que consumía cerca de 90 litros de vino por persona al año, mientras que en 2025 el consumo cayó a alrededor de 16 litros per cápita, tal desequilibrio genera una fuerte sobreoferta que termina deprimiendo los precios que reciben los productores.
Como alternativa, el dirigente mencionó que analizan impulsar otras producciones en la región, como alfalfa, cultivo con fuerte demanda en los mercados internacionales.
Reforma laboral y potencial del agro
Para Pino, el campo argentino tiene margen para expandirse con rapidez si se generan condiciones adecuadas. Según estimó, el país podría pasar de 140 millones de toneladas de granos a cerca de 200 millones, siempre que existan incentivos para invertir y producir.
En ese contexto, remarcó que una reforma laboral podría impulsar la generación de empleo en toda la cadena agroindustrial, especialmente en sectores como el de los contratistas rurales. Por esas razones afirmó
Interna en la Sociedad Rural Argentina
Pino también se refirió a la interna dentro de la Sociedad Rural Argentina tras el lanzamiento de la candidatura de Marcos Pereda, actual vicepresidente de la entidad.
El titular de la Rural calificó la gestión como “apresurada” y sostuvo que, al formar parte de la actual conducción, "no debería cuestionar la gestión".
Además, recordó que la actual conducción impulsó una reforma institucional que estableció límites a los mandatos, que antes eran ilimitados. “Soy el primer presidente de la Rural que no es dueño, alquilo campo”, concluyó.
