Réplica al 'ninguneo' de Milei/Adorni: Candidatos del PRO presentaron 14 proyectos

candiadtos pro 2.jpg

Ante las críticas del Adorni, que consideró que “el PRO no está a la altura para combatir al kirchnerismo. Se volvió obsoleto porque no pudo o no supo cómo terminar con el kirchnerismo ”, los candidatos del PRO salieron a responder con proyectos en un contrapunto con el vocero presidencial que hasta el momento solo plantea cuestionamientos al gasto del estado porteño y la cantidad de empleados y reclamos por la baja impuestos, algo que el PRO hizo en su momento.