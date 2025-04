Año electoral: Tregua CFK/Kicillof; Macri desconfía; Milei ningunea

Live Blog Post

LLA+PRO: En PBA, depende... (Macri se opone)

Mauricio Macri y Javier Milei no terminan de cerrar una alianza en PBA. El líder del PRO salió a desmentir al Presidente, que ya había dado por hecho un acuerdo en la provincia, bastión peronista.

"No hay acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza", dijo anoche Macri, horas después de que Milei asegurara: "en la provincia de Buenos Aires vamos juntos".

¿Qué pasó en el medio? ¿A Milei le pasan información errónea? ¿O a Macri? Parece que la alianza LLA+PRO en PBA depende del interlocutor.

“Lamento porque le dicen al Presidente algo que no está sucediendo ”, lanzó Macri en diálogo con Todo Noticias.

Según pudo saber Urgente24, la próxima semana habrá una cumbre del PRO, donde se expondrán los avances de las dos reuniones de Cristian Ritondo con Javier y Karina Milei, primero en Casa Rosada con la presencia del Presidente y Diego Santilli, y luego en el despacho de Martín Menem, nuevamente con la secretaria general de la Presidencia y el armador bonaerense libertario, Sebastián Pareja.

Macri quiere 'freezar' el acuerdo a la espera de seguir negociando algo más que espacios en la lista. Lo dejó en claro:

"No hay acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. Ha habido dos fotos y mucha conversación en los diarios, pero no es una conversación sobre cómo se ponen de acuerdo PRO y LLA, sino qué dirigentes del PRO van a ser candidatos de La Libertad Avanza. Hasta ahora no he escuchado al Presidente y muchos menos a la hermana y al 'Triángulo de hierro' decir queremos un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires. Eso no sucedió en ningún lugar", advirtió el ex presidente.

Pero Javier Milei no quiere acuerdo orgánico sino sumar a algunos dirigentes del PRO a LLA en PBA, sin condiciones (tal como sumó a Patricia Bullrich a su gabinete).

El tire/afloje continuará...