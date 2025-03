Mauricio Macri: "La mejor manera de apoyar a Milei es votar al PRO"

“En un proyecto de poder te cerrás, querés abarcar todos los botones, querés tener el control absolutamente de todo y eso se convierte en un proceso en el que escuchás menos, te encerrás y te ponés más intolerante a la crítica. Y eso es lo que le ha pasado al Gobierno ”, disparó.

TRIANGULO DE HIERRO.jpeg Javier, Karina y Santiago Caputo: el triángulo de hierro.

“El Presidente lo primero que me propuso fue la famosa fusión. Yo le dije que antes de casarte tenés que tener cierta intimidad... Y el trabajar juntos nunca existió. Lo único que pasó es que tuvimos que rescatarlos cada vez que estuvieron al borde del abismo para que el plan no se vaya al demonio”, lanzó.

“Ni siquiera nos llamaron una vez a una reunión. La verdad que el 'todo o nada' se redujo a la provincia de Buenos Aires y tampoco hubo ninguna conversación. Fue una foto. María Eugenia (Vidal) tiene razón: si Karina Milei y la Libertad Avanza piensan que su enemigo es el PRO, están equivocados, su enemigo es el populismo”, continuó.

“Él se desentiende de demasiadas cosas. Hay que delegar y formar equipos, pero una cosa es empoderarlos y otra muy distinta es distenderse. Él no puede estar un año y medio hablando de su vocación de trabajar en conjunto con el PRO y haber logrado cero porque la hermana, a quien él llama jefe, le dice que no. Es inusual”, cerró.

Mauricio Macri criticó la "falta de apego a la institucionalidad" de Milei

Si bien Mauricio Macri dijo que quiere "que le vaya bien a este señor, para que le vaya bien al país", cuestionó "la falta de apego a la institucionalidad que empieza a afectar el plan económico" de Javier Milei.

"El PRO fue el adulto en la sala mientras los otros diputados que tenían que ocuparse se tiraban agua, hablaban con megáfono, se agarraban a piñas", introdujo, respecto a una de las últimas sesiones en las que libertarios protagonizaron bochornos. "Y el PRO estuvo ahí y va a seguir estando, nosotros vamos a estar sosteniendo este cambio y no permitiendo ningún tipo de desestabilización al gobierno del Presidente Milei", aseguró.

"Más allá de las críticas internas que he recibido, porque hay un sector de mi partido que dice 'esto no es lo que nos conviene', yo hace rato que en mi vida elegí lo correcto sobre lo conveniente. Cuando en Boca le dije no a Maradona de DT me quedé más solo que Tom Hanks en Náufrago, pero el tiempo me dio la razón, creamos el Boca más grande de todos los tiempos", ejemplificó.

En este contexto, Mauricio Macri lanzó, haciendo campaña: "le digo a mis queridos cordobeses que la mejor manera de apoyar a Javier Milei en esta elección legislativa es votar al PRO, así tiene muchos más como Lospennato en el Congreso sacando las leyes correctas y fortaleciendo esta idea de cambio. Creo que es una oportunidad enorme de apoyarlo llevándole gente realmente capaz de liderar estas ideas, que todavía faltan como dijo el Presidente muchísimas más reformas".

Obvio: Macri quiere llevar agua para su molino y no va a pedir que voten a La Libertad Avanza, pero es raro eso de votar a un partido para apoyar a otro...

"La gente de bien quiere que le vaya bien a este señor, para que le vaya bien al país. Y la mejor forma de apoyarlo es darle apoyo metodológico, técnico, apoyo profesional, no es fácil producir cambios en este mundo en que vivimos y mucho más en la Argentina", profundizó el ex mandatario.

Continuando con qué cambió, para él, en estos últimos meses respecto al gobierno de Javier Milei, llegó la crítica más severa: "lo que cambió, al menos para mí, y escucho cada vez más, es una preocupación acerca de la falta de apego a la institucionalidad que empieza a afectar el plan económico, porque el plan no es un hecho aislado. Uno está buscando recuperar la confianza para que haya inversión y se mueva toda la economía, y para eso es necesario un conjunto de gente que respalde esas ideas, esa gente está en las instituciones".

Mauricio Macri graficó como movimientos de poco apego a lo institucional el nombramiento de algunos funcionarios en organismos que dependen del Poder Ejecutivo y la errática licitación de la hidrovía, que -según Macri- provocó quejas formales de China, Holanda y Brasil. También mencionó la designación de jueces en la Corte por decreto y se quejó de que Milei se desentienda de algunas cuestiones de la gestión.

"Cuando empezás a destratar la institucionalidad empieza a perderse ese bien, que no se alcanza de un día para el otro, y lo que lográs de a poquito se pierde de un día para el otro. Es una preocupación que tengo, y que lo hablé con el Presidente", contó.

Sobre su vínculo con Javier Milei dijo que "tenemos una linda relación personal, tengo afecto por él, tenemos historias comunes, hablamos de los conflictos que tuvimos con nuestros padres, que eran especiales ambos, pero eso no quita que le he dicho estas cosas. Pero él no logra dimensionar que lograr que no haya inflación es la piedra fundamental pero es la base, y sobre esa base podemos empezar a proyectar, soñar, construir. Pero sin el andamiaje institucional esa base no alcanza".

Por otra parte, cuando le consultaron si tenía previsto postularse este año a algún cargo legislativo, el ex jefe de Estado contestó: “No es mi idea, prefiero estar ayudando a otros para que tomen la posta”.

