Bonos soberanos y FMI: Los US$ 20.000 MM hacen crecer su potencial

En un contexto de creciente demanda por cobertura cambiaria, el equipo económico buscó calmar las expectativas asegurando que no habrá medidas que comprometan la estabilidad del tipo de cambio. A pesar de estos intentos, la comunicación oficial dejó margen para diversas interpretaciones, lo que llevó al mercado a reaccionar con prudencia. El viernes (28/3) tuvimos confirmación por parte del FMI sobre los US$ 20.000 millones y, sin tener cuenta la letra chica -si el monto es de libre disponibilidad o no- el potencial de los bonos soberanos y los futuros pagos de deuda generan potencial sobre el actual riesgo argentino.