Bomba en Hollywood: Confirmaron John Wick 5 con el regreso de Keanu Reeves

La franquicia comenzó con el John Wick original en 2014, con Reeves como el asesino titular que vuelve al mundo criminal después de retirarse. Mientras los fans esperan este quinto capítulo, el universo de John Wick continúa expandiéndose con la película derivada "Ballerina" que llegará a los cines el 6 de junio, y la nueva serie "John Wick: Under the High Table" que se encuentra en desarrollo con Stahelski y Reeves como productores ejecutivos.

Embed - From the World of John Wick: Ballerina (2025) New Trailer - Ana de Armas, Keanu Reeves