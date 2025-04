Explota Reino Unido: Las mujeres trans no son mujeres

Hodge argumentó que reconocer legalmente como mujeres a personas trans con un GRC (certificado de reconocimiento de género) podría incluso darles “más derechos que a mujeres biológicas”, especialmente en cuestiones vinculadas al embarazo o licencias por maternidad.

No obstante, aclaró que esta interpretación no borra los derechos de las personas trans con o sin documento de la GRC, quienes seguirán estando protegidas por la Ley de Igualdad, aunque desde la categoría de “reasignación de género” y no como mujeres en sentido legal.

Impacto en el mundo trans

El feminismo crítico celebra; el activismo trans, en pie de guerra.

Ellie Gomersall, una mujer trans del Partido Verde Escocés, pidió al gobierno del Reino Unido que cambie la ley para consolidar la plena igualdad de las personas trans.

Gomersall dijo a The Guardian: "Me siento destrozado al ver esta sentencia de la Corte Suprema, que pone fin a 20 años de entendimiento de que las personas transgénero con un certificado de reconocimiento de género pueden ser, para casi todos los efectos, reconocidas legalmente como nuestros verdaderos géneros”.

“Estas protecciones se implementaron en 2004 tras un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que significa que el fallo de hoy socava los derechos humanos vitales de mi comunidad a la dignidad, la seguridad y el derecho a ser respetados por quienes somos”.

image.png El fallo no elimina derechos a las personas trans, pero sí reafirma protecciones específicas para mujeres y niñas biológicas,

Para dejar en claro: lo que cambia con el fallo es la forma en que se define legalmente la palabra “mujer”. El fallo no elimina derechos a las personas trans, pero sí reafirma protecciones específicas para mujeres y niñas biológicas, especialmente en espacios sensibles y exclusivos.

Ahora “mujer” en la Ley de Igualdad de 2010 significa “mujer biológica”.

Las mujeres trans no entran en esa definición específica de “mujer”, ni siquiera si tienen el GRC (Gender Recognition Certificate), que antes permitía modificar el género legal.

Entonces no es un fallo que borre derechos trans, pero sí limita el uso del término “mujer” en contextos legales sensibles, como espacios unisex, licencias por maternidad o cuotas de representación. Una mujer trans podrá alegar discriminación si es injuriada por su identidad de género, pero no podrá hacerlo bajo la figura legal de “sexo femenino”.

Sin embargo, es una decisión sobre lenguaje jurídico, con fuertes efectos prácticos, sobre todo en el acceso a espacios de un solo sexo.

¿J.K. Rowling tenía razón?

La escritora feminista J.K. Rowling, autora de Harry Potter y figura central en el debate sobre sexo y género en UK, celebró el fallo de la Corte Suprema que, según ella, “protege los derechos de las mujeres y las niñas en todo el Reino Unido”, alineándose con quienes defienden la existencia de espacios exclusivos para mujeres basados en el sexo biológico.

Rowling ha sido una de las voces más firmes dentro del feminismo británico, denunciando que las políticas inclusivas basadas en identidad de género amenazan la seguridad de las mujeres cisgénero.

image.png

Una parte del fallo que podría tener amplias implicaciones para los responsables de las políticas en el mundo del deporte y los centros deportivos, detalla que algunos servicios y lugares podrían “funcionar adecuadamente solo si el sexo se interpreta como sexo biológico”.

“Esas disposiciones incluyen espacios separados y servicios para un solo sexo, incluidos vestuarios, albergues, servicios médicos, alojamiento comunitario, [y] surgen en la aplicación de disposiciones relativas a asociaciones y organizaciones benéficas con características de un solo sexo, la participación justa de las mujeres en el deporte, el funcionamiento del deber de igualdad en el sector público y las fuerzas armadas”.

Vale aclarar que este debate no es solo teórico sino que está vinculado a casos reales. Basta evocar el caso de Isla Bryson, una persona trans condenada por violación a dos mujers. Bryson, que cometió sus crímenes cuando era un hombre llamado Adam Graham, hizo la transición a mujer mientras se encontraba a la espera de ser juzgada. El movimiento fue visto por muchos como una jugada oportunista.

El gobierno escocés fue duramente criticado por permitir que alguien con historial de violencia sexual compartiera celda con mujeres. Tras el escándalo, Bryson fue trasladada a una cárcel masculina donde cumple la pena.

