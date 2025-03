Femicidio en Uruguay: Tiró a su mujer del 7mo piso y se lanzó al vacío

La víctima, una mujer de 25 años, murió en el acto, mientras que el femicida sufrió politraumatismos y fue derivado a una clínica donde permanece en terapia intensiva.

"Serían aproximadamente las 16:00 horas, yo estaba intentando almorzar y se escuchaban gritos de las dos partes, golpes en la puerta", dijo a Telemundo (Canal 12) una vecina del lugar. "Él decía que no la dejaba salir porque ella había llamado a la Policía", agregó.

"Yo miro por el visor de la puerta que ella logró salir a tomar el ascensor. En eso se escuchó que tocaron el timbre y era la Policía. Él la agarró a upa a ella", continuó.

Al ver esta situación, la mujer salió de su apartamento y le gritó al hombre: "Soltala maltratador". Agregó que la víctima se agarraba de la puerta para intentar escapar.

"Yo no la pude ayudar en ese momento", lamentó la vecina. "Venía subiendo la Policía, cuando entraron no los vio y nos dimos cuenta que se habían tirado", declaró. Y aseguró que las peleas entre la pareja eran bastante frecuentes.

Otro Brutal femicidio: el autor, un expolicía

Otro brutal femicidio conmocionó a Uruguay el mismo miércoles.

En la ciudad de Minas (Lavalleja), ubicada a 120 kilómetros de Montevideo, un hombre de 57 años asesinó a sangre fría a su expareja de 40 y luego se suicidó.

La pareja estuvo 10 años y tenían una hija en común, quien estaba bajo la tutela legal de su abuela. No estaba presente al momento del crimen.

El femicida era un ex policía que fue destituido de la fuerza hace 13 años tras quedar imputando por violencia doméstica agravada contra otra mujer.

El agresor trabajaba como guardia de seguridad, según comentó el jefe de Policía de Lavalleja. “Hasta donde sabemos hacía su guardia desarmado. También es importante aclarar que el arma que fue hallada en la escena del hecho no estaba registrada a su nombre. De hecho, no tenía porte de arma. No debería tener tampoco con el antecedente que tenía”, dijo Rodríguez, en una rueda de prensa.

