Detuvieron por intento de femicidio a un exparticipante de "Love is Blind"

Embed El desgarrador relato de Emily Ceco de "Love is Blind" tras denunciar a Santiago Martínez por violencia de género@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/HiUfijtJ9T — América TV (@AmericaTV) February 17, 2025

La joven relató que, después de un fin de semana de despedida de soltera, donde celebró junto a sus amigas, todo cambió cuando volvió a su casa. Santiago la recibió con agresividad, acusándola de portarse "como una puta" durante la salida, y la situación terminó rápidamente en golpes. Según su testimonio, Martínez la agredió con puños, la empujó contra la cama y comenzó a ahorcarla con sus propios brazos. "Me pegó, me empujó, y cuando le pedí que parara, me dijo que ‘no lloraba antes’, y me empieza a pegar en la cabeza", recordó Emily entre sollozos.