Manuel Adorni (¿candidato?) con la "eliminación del femicidio" en el eje, y los votos 'desalineados'

image.png Manuel Adorni dijo que haría "lo que sea" que le pida el presidente Javier Milei.

Manuel Adorni y la eliminación de la figura del "femicidio"

Pero lo extraño es que si realmente arrancó campaña, ¿a quién apuntaría con un discurso que promete la eliminación de la figura del "femicidio"? Acaso, ¿no es un "suicidio" ir solo por el "voto masculino"?

En efecto, el Gobierno está reconsiderando su intención de eliminar esa figura del Código Penal luego de la advertencia de distintos especialistas que alertaron que, en caso de concretarse la medida, unos 300 condenados podrían pedir la reducción de sus penas y salir en libertad de forma anticipada.

Vale recordar que el 24 de enero, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticipó que el Gobierno nacional impulsará un proyecto para eliminar la figura del femicidio del Código Penal. El anuncio se produjo a pocas horas del discurso que brindó el presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos en el que cuestionó al feminismo

Pero no todos reaccionaron igual tras la mencionada advertencia. Por eso, Manuel Adorni insistió anoche con la eliminación del femicidio como un agravante del Código Penal.

Y el argumento de Manuel Adorni para justificarlo fue que "cada 100 asesinatos, 75 son hombres los que mueren", como si eso habilitara a terminar con la figura que agrava la pena cuando se mata por razones de género.

¿Sabe que el homicidio es la muerte de una persona por motivos que no están relacionados con su género, y en cambio, el femicidio es un homicidio que se produce cuando una mujer es asesinada por razones de género?

Matar a una mujer no es lo mismo que matar a una persona "por ser mujer" Matar a una mujer no es lo mismo que matar a una persona "por ser mujer"

Esa es la diferencia, que no entiende el vocero... O que no quiere "entender" porque sabe que trabaja para un Presidente que no tolera ni una diferencia.

Y si no, se lo puede explicar Sonia Cavallo y Mariano de los Heros, que tienen la más 'fresca' experiencia.

