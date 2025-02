En encuesta, Milei tiene 56% de imagen positiva pero mide apenas un punto de rating en la TV

¿Cómo le fue a Luis Novaresio en su debut?

Antes de la llegada del titular de la Casa Rosada a los estudios de Niceto Vega, en Palermo, personal de seguridad de presidencia de la Nación se aseguró que Milei no se cruzara en ningún momento con el conductor de TV rosarino.

En los últimos días, hubo duros contra puntos entre ambos por la postura del primer mandatario sobre la comunidad LGBT en el Foro de Davos.

Novaresio no se refirió a tan espinoso tema, prefirió no debatir y hacer un debut lo más informal y ameno posible. Sin embargo, los guarismos no lo acompañaron. Arañó un punto de rating a lo largo de casi todo su show.

Cerca del mediodía, a las 11:41, TN se ubicaba en 3,5 puntos; C5N era segundo con 1.5 puntos; Tiempo Real llegaba a 1,2 puntos en Crónica; Buen Día Nación sumaba 1,2 puntos y A24 figuraba quinto con apenas 0.9 de rating.

image.png

A las 15 horas, sin novedad en A24

En la primera tarde, la apuesta por Rolando Barbano, Marina Calabró y Facundo Pastor tampoco funcionó: las mediciones cayeron casi a la mitad.

Oscilaron entre 0.6 y 0.7 de rating lo que significan en el AMBA apenas 60.000/70.000 televidentes.

image.png

Retorna Jorge Rial y lidera las mediciones

Tras la escandalosa detención de su hija Morena, volvió el conductor y no solamente pasó a ganar C5N la puja entre los canales informáticos.

Argenzuela se ubicó segunda, con 4 puntos, entre todos los canales. Solamente quedó detrás de Telefe.

image.png

Ni Eduardo Feinmann pudo salvar a Juan Cruz Ávila

El otrora líder de la segunda tarde en LN+ también mordió el polvo en el debut.

Arrancó a las 18 horas en el pase con Ignacio Ortelli pero la aguja nunca llegó a tocar en ese inicio el punto de rating.