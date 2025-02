Adorni: quiere enfrentar a Kicillof: "si tuviera que elegir un K en provincia preferiría a Axel"

Kicillof no se deja ayudar por Milei en materia de seguridad porque el presidente no comparte sus ideas de cubanización de la Argentina. Su enemigo ahora somos nosotros pero su forma de gobernar es un esquema que no funciona. Kicillof no se deja ayudar por Milei en materia de seguridad porque el presidente no comparte sus ideas de cubanización de la Argentina. Su enemigo ahora somos nosotros pero su forma de gobernar es un esquema que no funciona.