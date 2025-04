Avellaneda en llamas: los goleadores del Torneo Apertura que sorprenden a todos

Gabriel Ávalos sumó goles a su juego y no para de gritar en el Torneo Apertura

En ese buen andar, Gabriel Ávalos se impuso a fuerza de goles. El paraguayo siempre tuvo un perfil más colectivo, con aportes fundamentales para la construcción de la jugada o para darle continuidad a los avances del equipo. Con rigor físico y un compromiso enorme con los suyos, ahora ha logrado sumar goles también.

image.png Vaccari ha consolidado a Independiente

En el último encuentro de Independiente por el Torneo Apertura, el domingo, ha marcado los dos tantos del Rojo para vencer a San Martín de San Juan para anclarse todavía más en el liderazgo de la tabla. Con esos dos gritos llegó a 8 en todo el Torneo Apertura, posicionándose como el máximo goleador. Al menos hasta hoy, que Maravilla Martínez también mojó.

Maravilla metió uno ante Aldosivi y es el pichichi del Torneo Apertura

Adrián Martínez es uno de los futbolistas más resonantes del fútbol argentino del último año y este lunes lo volvió a demostrar. El delantero convirtió un gol en el triunfo de Racing ante Aldosivi por 2 a 0, una victoria fundamental para los de Gustavo Costas y sus chances de clasificación a los playoffs.

image.png Maravilla maravilla

Con un despliegue descomunal, Maravilla demuestra compromiso, autosuficiencia, efectividad y pasión en un Racing que lo necesita como el agua. Campeón con la Academia de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, su nivel es tan superlativo que hasta se baraja en la lista de posibles convocados a la Selección Argentina, de cara a las Eliminatorias de junio, en donde habrán varias bajas.

Gustavo Costas se deshizo en elogios tras la actuación de hoy vs. Aldosivi: "Para mí, mis jugadores son los mejores, siempre son los mejores. Maravilla está demostrando día a día, la verdad que es algo increíble. Me pone muy contento por todo lo que vivió él toda su vida. Es extraordinario y está pasando un momento espectacular".

Diego Milito y Gustavo Costas: la primera reunión no llegó a buen puerto Costas, rendido ante Maravilla y sus futbolistas

Sobre su posible llamado a la Albiceleste, sostuvo: "Después no me voy a poner a pensar si Scaloni lo tiene que llamar o no. Él sabrá si tiene que llamarlo o no. Lo de Maravilla es algo increíble".

Con el gol de hoy, llegó a los 9 tantos en el Torneo Apertura. Por ahora, le sacó una cabeza a Gabriel Ávalos. Los gritos se escuchan desde Avellaneda.

+ de Golazo24