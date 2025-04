Otra vez María Corina Machado se aferra al sueño de la fractura interna del chavismo

Ella mencionó la soledad como condicionante de Maduro. Es algo muy relativo. Precisa algo más contundente. ¿Lo tiene?

En verdad, Trump propone lo de siempre: un renovado escenario de penurias económicas, el pueblo venezolano la pasará mucho peor que sus dirigentes, y ese es el posible error de Trump: castigar a los gobernados por sus diferencias con los gobernantes. ¿María Corina será cómplice de eso?

Bueno... Trump viene haciendo casi todo mal desde que asumió ¿por qué no podría errar también en su estrategia para expulsar a Maduro? Mejor pregunta aún: ¿por qué no incluyó a Venezuela en su negociación con Rusia?

Voluntarismo

Machado no hiló tan fino. Ella permaneció en la denuncia de que el chavismo instaló un "sistema corrupto y criminal y antidemocrático", y que Maduro debe decidir si "prolonga esta afonía o inicia una transición".

También ella mencionó las eventuales sociedades o alianzas del régimen con "las peores redes del planeta" pero metió en la misma bolsa a los carteles del narcotráfico y a las narcoguerrillas con Rusia y China. En el caso de Rusia, interlocutor de Trump en varios temas.

Luego ella recordó la paradoja de que un país con grandes reservas petroleras sea más pobre que Haití, por cierto que un despropósito que sólo revela la ineptitud de Hugo Chávez Frías y de Nicolás Maduro: no podrían gestionar ni un drugstore pero les han concedido un país entero.

Tal como sucede en todas estas apariciones, María Corina Machado no elabora autocrítica alguna. Ella no consigue explicar si la permanencia de Maduro en el poder no es consecuencia del fracaso de la oposicion en utilizar la política para oponerse.

Ruptura

Machado afirmó que ella recibe colaboración de militares -tema decisivo porque la Fuerza Armada Nacional sostiene a Maduro-, y que gracias a eso pudo obtener la información sobre el fraude electoral ejecutado por el chavismo, aquella denuncia que sorprendió al gobernante PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela).

Sin embargo, luego Machado dijo que el malestar es de los cuadros medios y bajos, algo que vuelve muy relativo todo su enfoque de asistencia uniformada poderosa para despedir a Maduro.

También mencionó la ruptura interna del chavismo, que según ella crecera con la restricción monetaria, y sería el factor desestabilizante.

Todo es posible pero la oposición también sufre rupturas, que Machado no mencionó.

Por ejemplo, el partido Primero Justicia anunció este lunes 14/04 la expulsión de algunos de sus dirigentes, entre ellos Henrique Capriles Radonski y Tomás Guanipa, por «traicionar» la «unidad», luego de que ellos decidieron participar en las elecciones legislativas y regionales del 25/05.

“Primero Justicia informa al país que, a partir de hoy, han sido expulsadas de nuestra organización política las siguientes personas: Henrique Capriles Radonski, Tomás Guanipa, Amelia Belisario, Ángel Medina, Pablo Pérez y Juan Requesens”, indicó la formación a través de su cuenta en X.

“Resulta especialmente indignante y escandaloso que figuras como Henrique Capriles y Tomás Guanipa, tras negociaciones con el régimen de Maduro, (…) hayan sido beneficiados con una tarjeta electoral mientras los partidos legítimos del país siguen judicializados y secuestrados por el poder”, expresó Primero Justicia.

En verdad, Machado ordenó no participar. Urgente24 ya se ha expresado al respecto: una estupidez no hacerlo. La única forma que tiene la oposición de iniciar una transición es ingresar a la Administración del Estado.

El partido se quejó que las negociaciones ocurren en un ambiente marcado por la persecución política en Venezuela, en donde muchos de sus compañeros siguen encarcelados y enfrentan torturas, clandestinidad o exilio.

En ese contexto, Machado despliega su discurso proselitista en todo medio de comunicación donde le permiten hacerlo pero el ejercicio del poder es algo más que proselitismo opositor.

