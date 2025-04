HBO: Confirmaron a parte del elenco de la serie de Harry Potter

Lithgow, reconocido por sus roles en "3rd Rock From the Sun", "Dexter" y "The Crown", confesó que aceptar el papel de Dumbledore no fue una decisión sencilla: "No fue fácil porque va a definirme en el último capítulo de mi vida. Pero estoy muy emocionado. Algunas personas maravillosas están volcando su atención nuevamente a Harry Potter. Tendré unos 87 años en la fiesta de cierre, pero dije que sí".