La serie de Harry Potter ya tiene Snape, pero los fans no lo pueden creer

La furia de los fans: Críticas, memes y amenazas

Como era de esperar, las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla. El anuncio de Essiedu como Snape fue recibido con una mezcla de sorpresa, confusión y, en muchos casos, enojo. Algunos usuarios de Twitter dejaron claro que esto no era una "mala elección", sino más bien una "falta de respeto al personaje original". "Hay un montón de personajes que no tenían información detallada sobre sus características. Snape no es uno de ellos", se leía en algunos tuits. La comparación con Adam Driver, por ejemplo, cobró fuerza rápidamente. Para muchos, el actor de Star Wars y Megalópolis tenía una "conexión visual" mucho más fuerte con la descripción de Snape, tanto por su apariencia como por su capacidad para interpretar este tipo de personajes.