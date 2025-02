La serie de Harry Potter de HBO tiene a su nuevo Albus Dumbledore: ¿Quién es?

Embed

En una entrevista reciente con Screen Rant, Lithgow explicó cómo se enteró de su fichaje para el rol: "Me sonó el teléfono durante el Festival de Sundance mientras estaba trabajando en otro proyecto. Fue una sorpresa total. Aceptar el papel no fue fácil porque me compromete de una manera significativa en esta etapa de mi vida. ¡Voy a tener 87 años cuando termine el rodaje!", comentó el actor, haciendo referencia al desafío que le supone este proyecto a largo plazo. Aunque también destacó lo emocionado que está por unirse al mundo de Harry Potter, asegurando que "algunas personas maravillosas están volviendo al universo de Hogwarts", lo cual lo motivó a embarcarse en esta aventura.