Un día llegó: Maravilla Martínez entró en el radar de la Selección Argentina

Gustavo Costas se deshizo en elogios hacia él en la conferencia de prensa post victoria de Racing ante Aldosivi, en donde por cierto Maravilla hizo un gol: "Maravilla está demostrando día a día, la verdad que es algo increíble. Me pone muy contento por todo lo que vivió él toda su vida. Es extraordinario y está pasando un momento espectacular".

Incluso se refirió a la posible citación a la Selección Argentina: "Después no me voy a poner a pensar si Scaloni lo tiene que llamar o no. Él sabrá si tiene que llamarlo o no. Lo de Maravilla es algo increíble".

Todos los ausentes en la Selección Argentina que pueden abrirle las puertas a Maravilla Martínez

Lo de Maravilla no es solo algo increíble, sino que es un panorama muy real. La Selección Argentina, ya clasificada al Mundial 2026, deberá enfrentar en la doble fecha de Eliminatorias de junio a Chile y a Colombia.

La nómina de Scaloni para esos partidos será algo distinta, seguramente. La Albiceleste tendrá varias bajas para entonces, y es ahí donde se abre una chance para el delantero de Racing, de 32 años.

Varias bajas en la Scaloneta para la fecha FIFA

Pensando en el ataque, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Ángel Correa y Nicolás González no estarán a disposición porque jugarán el Mundial de Clubes FIFA. Taty Castellanos asoma como una de las variantes de primera línea, aunque por ahora recién está regresando de una lesión. Lo mismo para Santiago Castro.

Será posibilidad, seguramente, para Luciano Gondou, de convocatorias a la Selección Sub 20. O de Benjamín Domínguez, también llamado en la última lista del entrenador Albiceleste. Pero no hay mucho más. Las posibilidades, al menos de primera mano, son escuetas. Quizás también sea el turno de Maravilla Martínez.

