Foster Gillet, el hombre detrás del pase de Cristian Medina a Estudiantes

Como el acuerdo de inyección económica por parte de Foster Gillet a Estudiantes no está cerrado porque falta la aprobación de la asamblea, el “Pincha” se las tuvo que arreglar para evitar dos prohibiciones. Primero la compra del jugador por parte de un grupo empresario, o sea Foster Gillet no podía figurar en los papeles. Y la segunda es la de la triangulación entre clubes. El empresario estadounidense acaba de adquirir el club Rampla Juniors y podía ser el comprador del pase y luego vendérselo a Estudiantes, pero hubieran quedados envueltos en la triangulación. Entonces Gillet puso el dinero y Medina pagó los 15 millones de dólares.

De esta forma Estudiantes no solo rompió el mercado, sino que además destruyó un acuerdo de caballeros que hay entre los clubes argentinos al "robarle" Medina a Boca, no ejecutar la cláusula de recisión en el mercado local, algo que traerá cola, no solo al club, sino a Verón, que ya era considerado traidor por mucha gente del fútbol argentino.

Punto de inflexión en la guerra por las SAD

El golpe de Verón y compañía a la AFA con este movimiento parece ser uno muy grande y que difícilmente la Asociación del Fútbol Argentino pueda hacerle frente, ya que no violan leyes. Esto va a ser una reacción en cadena, ya que la inyección económica es de 150 millones de dólares, mucho para el fútbol argentino.

Además, Estudiantes promete que habrá por lo menos 4 o 5 contrataciones top más, además de la de Medina. Esto puede hacer que los clubes tomen el mismo camino que el “Pincha” y comenzar a transformarse en SAD encubierta.

