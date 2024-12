Gary Medel se fue sin jugar y expuso su mala relación con Fernando Gago

Tato Aguilera vaticinó el 3er borrado por Fernando Gago: será Gary Medel

Leandro Tato Aguilera vaticinó el nombre del tercer jugador que Fernando Gago dejará afuera del plantel de Boca en 2025 que suma a los de Nicolás Valentini y Cristián Medina: se trata del chileno Gary Medel. Lo cierto es que Medel no es del agrado futbolístico de Gago. A pesar de que llegó en el último mercado de pases, Medel sumó muy pocos minutos en este nuevo ciclo y su futuro parece estar fuera del “Xeneize”. De hecho, ahora el entrenador tomó una fuerte decisión que dejó entrever su postura.

El periodista de TyC Sports confirmó la información a través de su cuenta de la red social X (exTwitter) y expresó: “Desde Chile dan por hecho que Gary Medel será refuerzo de la U. católica en enero del 2025”.

GARYMEDELSEFUESINJUGARYEXPUSOSUMALARELACIONCONFERNANDOGAGOFOTO3.jpg Gary Medel finalizó su segundo ciclo en Boca tras haber disputado pocos minutos y dejó expuesta su mala relación con el entrenador Fernando Gago.

¿Qué equipos están interesados en Gary Medel?

A pesar de que Gary Medel tiene contrato con Boca hasta finales del 2025, hay grandes chances de que no siga en el “Xeneize” ante su situación actual con Fernando Gago a la cabeza. Justamente, quien lo sigue de cerca ante este panorama es Universidad Católica, club en el cual el chileno se formó.

De hecho, el presidente de los “Cruzados” reconoció que “siempre va a tener las puertas abiertas”, aunque no iniciaron gestiones para incorporarlo. Por otro lado, TNT Sports confirmó que también Corinthians quiere a Medel para el 2025. Y es que Ramón Díaz lo conoce de su pasado en Vasco Da Gama y fue un referente en su equipo.

¿Trueque por Merentiel?

En pleno mercado de pases, la dirigencia evalúa a los jugadores que podrían llegar al club. Uno de los favoritos, tanto del Consejo de Fútbol como de los hinchas, es Leonardo Fernández, actual figura de Peñarol que se encuentra a préstamo desde Toluca. Pero, justamente, desde el elenco mexicano están detrás de los pasos de Miguel Ángel Merentiel y podrían ofrecer un trueque.

Hace algunos meses, los “Diablos Rojos” intentaron quedarse con los servicios de la “Bestia” y no tuvieron suerte. Pero ello podría cambiar en enero. Si bien no están dispuestos a desembolsar 18 millones de dólares, lo que vale su cláusula de salida, estarían en condiciones de ofrecer un intercambio por Leo Fernández, según informó el periodista Juan Carlos Cartagena de “TUDN” en su cuenta de X (ex Twiter).

El balance de Gary Medel en su 2da etapa en Boca

El paso de Medel por el Xeneize estuvo marcado por un rendimiento discreto: jugó 11 partidos entre la Liga Profesional y la Copa Sudamericana, acumulando 673 minutos. Durante este tiempo, no marcó goles ni asistencias, y recibió 6 tarjetas amarillas.

Si se consideran también los números de su primera etapa, el chileno disputó un total de 59 partidos con Boca, anotando 7 goles y registrando una asistencia.

Su salida no solo cierra un capítulo complicado para el jugador, sino que también libera un cupo de extranjero en el plantel. Según el reglamento de AFA, cada equipo puede tener hasta seis jugadores extranjeros, aunque solo cinco pueden estar en la planilla de un partido.

Actualmente, Boca cuenta con Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Marcelo Saracchi y Carlos Palacios como extranjeros activos, mientras que Frank Fabra y Luis Advíncula no ocupan cupo gracias a su nacionalidad argentina.

Más notas de Golazo24

Ricardo Centurión inactivo y pasaría a Barcelona de Guayaquil

"Dibu" Martínez en el equipo ideal del 2024 de la IFFHS

Claudio Tapia quiere más presencia en las copas y evalúa un ranking de clubes

Vélez: Además de Gustavo Quinteros, perdería a sus 2 principales figuras

ESPN: El panelista que abandona a Pollo Vignolo para ser entrenador

Confirmado: Marcelo Moretti perdió el poder en San Lorenzo