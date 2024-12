Tato Aguilera vaticinó el 3er borrado por Fernando Gago: será Gary Medel

TATOAGUILERAVATICINOALTERCERBORRADOPORFERNANDOGAGOSERAGARYMEDELFOTO3.jpg Leandro Tato Aguilera vaticinó el nombre del tercer jugador que Fernando Gago dejará afuera del plantel de Boca en 2025: se trata de Gary Medel.

Sin embargo, la postura con Medel de que ya deje de entrenarse con el plantel es 100% del entrenador. Juan Román Riquelme lo incorporó en el último mercado de pases, pero no lo convence a Gago. Hay que mencionar que la actitud que tuvo el ‘Pitbull’ de pelear con los plateístas en el duelo con Huracán no le gustó y, en parte, por eso quedó afuera del partido con Vélez por Copa Argentina.

¿Qué equipos están interesados en Gary Medel?

A pesar de que Gary Medel tiene contrato con Boca hasta finales del 2025, hay grandes chances de que no siga en el “Xeneize” ante su situación actual con Fernando Gago a la cabeza. Justamente, quien lo sigue de cerca ante este panorama es Universidad Católica, club en el cual el chileno se formó.

De hecho, el presidente de los “Cruzados” reconoció que “siempre va a tener las puertas abiertas”, aunque no iniciaron gestiones para incorporarlo. Por otro lado, TNT Sports confirmó que también Corinthians quiere a Medel para el 2025. Y es que Ramón Díaz lo conoce de su pasado en Vasco Da Gama y fue un referente en su equipo.

¿Trueque por Merentiel?

A poco del inicio del mercado de pases, la dirigencia comienza a evaluar a los jugadores que podrían llegar al club. Uno de los favoritos, tanto del Consejo de Fútbol como de los hinchas, es Leonardo Fernández, actual figura de Peñarol que se encuentra a préstamo desde Toluca. Pero, justamente, desde el elenco mexicano están detrás de los pasos de Miguel Ángel Merentiel y podrían ofrecer un trueque.

Hace algunos meses, los “Diablos Rojos” intentaron quedarse con los servicios de la “Bestia” y no tuvieron suerte. Pero ello podría cambiar en enero. Si bien no están dispuestos a desembolsar 18 millones de dólares, lo que vale su cláusula de salida, estarían en condiciones de ofrecer un intercambio por Leo Fernández, según informó el periodista Juan Carlos Cartagena de “TUDN” en su cuenta de X (ex Twiter).

¿Qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2025?

La situación actual de Boca en la tabla anual es compleja, ubicándose en el quinto puesto con 60 unidades, tres por debajo de River Plate que actualmente ocupa el último lugar de clasificación directa. Con nueve puntos en juego en lo que resta de la Liga, el “Xeneize” está obligado a conseguir resultados positivos para no depender de otras variables.

El camino más directo para asegurar su lugar en la Libertadores 2025 era a través de la Copa Argentina. Si el equipo de Fernando Gago lograba conquistar este título, hubiese obtenido automáticamente su boleto al máximo torneo continental, independientemente de su posición en la tabla anual.

La clasificación del “Xeneize” también podía beneficiarse por vías indirectas. La reciente consagración de Racing en la Copa Sudamericana liberó un cupo en la tabla anual, donde la “Academia” ocupa el tercer lugar. Además, si Vélez se corona campeón ya sea en la Copa Argentina o en la Liga Profesional, se abriría otro cupo que podría favorecer a Boca en su actual posición.

No obstante, el panorama no está completamente cerrado para el conjunto de “La Ribera”. En caso de no conseguir ninguna de las alternativas mencionadas, Boca todavía mantiene posibilidades de clasificar a la Copa Sudamericana 2025, aunque este lugar tampoco está asegurado y dependerá de los resultados en las últimas fechas del torneo local.

Boca venció a Gimnasia (LP) y se acerca a la Copa Libertadores

Boca aprovechó su momento y venció a Gimnasia y Esgrima La Plata por 1 a 0 en un aceptable encuentro disputado en la noche de este último domingo 01/12, en la Bombonera, en el marco de la vigésima quinta fecha de la Liga Profesional 2024.

El delantero Milton Giménez, a los 15’ del primer tiempo, anotó el tanto para el triunfo del equipo de Fernando Gago.

Con este resultado, el “Xeneize” llegó a los 63 puntos en la tabla anual y se ilusiona con clasificar a la Copa Libertadores 2025, aunque no podrá relajarse, ya que tienen a cinco equipos a solo 4 puntos de diferencias.

Más notas de Golazo24

Dónde se podrá ver gratis el Mundial de Clubes 2025

River: Sonó Emilia Mernes en el Monumental y estalló la polémica

Ensordecedor abucheo del Monumental a jugadores de River tras 1-1 vs. San Lorenzo

Inseguridad en Ecuador: quisieron secuestrar a otro futbolista en menos de 48 hs

Vélez y Talleres deben una peregrinación a La Plata: Racing-Estudiantes de película

Andrés Fassi está a dos partidos de ganarle la guerra a Chiqui Tapia