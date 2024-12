River: Sonó Emilia Mernes en el Monumental y estalló la polémica

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1864487363512078507&partner=&hide_thread=false "MOVETE RIVER, MOVETE" Los hinchas de River piden el triunfo en el Más Monumental. pic.twitter.com/sckRfmotvF — SportsCenter (@SC_ESPN) December 5, 2024

Sonó Emilia Mernes en el Monumental

Chute D’Attellis hizo un posteo en X que rápidamente trascendió no solamente en los hinchas de River, sino también en los que no son del Millonario. "Entretiempo, River, afuera de todo, es un desastre y empata con uno de los peores San Lorenzo de la historia. El estadio? Pone Emilia Mernes. Váyanse bien a cagar. Esto no es River." publicó el periodista con un video en el que suena "perdonarte, para qué?" de fondo.

Automáticamente comenzó a recibir respuestas. Varias de otros equipos. Un usuario lo citó y le dijo: "eso es justamente lo más River que existe, amigo. No renieguen de su propia historia."

image.png

Con este simple video de 6 segundos, entró en debate la identidad riverplatense con muchísima repercusión.

River y la Copa Libertadores

Si bien las probabilidades son grandes, River aún no pudo asegurar la clasificación a la Conmebol Libertadores. Lo que pareciera correr riesgo, es la clasificación directa a fase de grupos más que nada.

Con 6 en juego, Boca Juniors está a 4 puntos y si se dan una serie de resultados, podría alcanzar a River de Marcelo Gallardo.

De igual manera, pareciera impensado que el Millonario tenga dos traspiés en los próximos encuentros y se den los resultados como para que no ingrese a la Copa. Con 3 puntos ya está adentro y sus próximos partidos son de local ante el Rosario Central de Ariel Holan y luego irá a visitar al Racing campeón de la Copa Sudamericana.

