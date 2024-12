Dura sanción de Conmebol a River pero liviana al lado de Peñarol

image.png

Esto mismo lo comentó el programa Superfútbol, programa de TyC conducido por Agustín Fantasía.

"Fallo dividido", aclaró el periodista. "Esto es solo por el recibimiento, veremos si después hay algún otro tipo de multa de las que pone Conmebol", concluyó.

Además, dejó en claro que el partido que debe disputar sin gente, será en el Monumental, no en otra cancha.

Antecedentes de sanciones de Conmebol a River

No es la primera vez que Conmebol sanciona a River por cuestiones ocurridas en esta edición de Conmebol Libertadores.

Sin ir más lejos, a finales de octubre Conmebol ya había sancionado a River por un monto de 112 mil dólares que se dividían en 3 sanciones. La primera fue de 50.000 dólares, por haber demorado en la salida al segundo tiempo. La segunda, por el mismo valor y el mismo motivo, pero con Marcelo Gallardo como el apuntado. Mientras que la tercera es de 12 mil dólares y es debido al uso de bengalas. Esto último podría complicar aún más al club de Nuñez porque ya había sido "advertido" por el uso de pirotecnia.

Más atrás en el tiempo, River tuvo que pagar US$ 8.000 por el uso de una bengala en fase de grupos y otros US$ 8.000 por el uso de bengalas en la ida de octavos de final vs. Talleres en Córdoba.

La acumulación de antecedentes y la locura que se vivió en aquel recibimiento en el Monumental el 29 de octubre, llevó a una sanción algo más fuerte que es cerrar el Monumental por un partido y 100 mil dólares de multa.

Sanción a Peñarol

River no fue el único sancionado por Conmebol, Peñarol de Uruguay también ligó.

El Manya recibió una sanción de 263 mil dólares y 3 partidos de local sin público. Es decir, el flamante campeón uruguayo jugará toda la fase de grupos del 2025 sin gente.

Esto se debe a la pirotecnia utilizada en los encuentros ante Flamengo y Botafogo por los cuartos y semis de Libertadores 2024. Si bien la dirigencia del Carbonero apelará, ya había recibido una advertencia en octubre.

Conmebol advirtió que si utilizaba nuevamente pirotecnia, podría cerrar parcial o totalmente su estadio por sus próximos tres encuentros. Cumplió.

