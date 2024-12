Bronca en San Lorenzo: Protesta de jugadores por falta de pago y promesas de Marcelo Moretti

Los jugadores de San Lorenzo le pusieron plazos a Marcelo Moretti para saldar las deudas

Desde el lado de los dirigentes, habrían asegurado un compromiso de pagos para saldar las deudas correspondientes con el plantel y habrían pedido un plazo hasta mediados de diciembre para ponerse al día.

Sin embargo, el elenco azulgrana ya tuvo un primer desertor que decidió ausentarse a la práctica de este último martes 03/12 y, además, este miércoles firmaría la recisión de su contrato con la institución.

¿Qué pasó con Francisco Fydriszewski?

El centro delantero argentino Francisco Fydriszewski no se presentó al entrenamiento de San Lorenzo de Almagro.

La deuda salarial que tiene la institución azulgrana con el futbolista fue el motivo por el cual ocurrió el suceso que terminará la salida del club.

Fydriszewski tiene firmado un contrato profesional que finaliza el 31 de diciembre del 2026. No obstante, la falta de pago es el principal motivo podría terminar con recisión de su contrato y su posible continuidad futbolística en la liga de Paraguay.

Por eso, el jugador no tiene la intención de continuar en el plantel profesional del “Cuervo”. Por ende, no volverá a realizar ninguna concentración con el equipo profesional y no volverá a vestir la camiseta con el color azulgrana de San Lorenzo.

Tras la tensa situación entre el futbolista y la dirigencia encabezada por Marcelo Moretti, el elenco dirigido por Miguel Ángel Russo perderá un lugar en el banco de relevos para el encuentro frente a River Plate por la fecha veinticuatro de la Liga Profesional de Fútbol 2024.

¿Cómo le fue a Fydriszewski en San Lorenzo?

El delantero argentino llegó al club el 9 de agosto de este año, la intención de este fichaje fue reforzar el banco de suplentes del Ciclón que estuvo comandado por Leandro Romagnoli.

El “Polaco” no cumplió un rol relevante en cuanto al armado del plantel era considerado como una ficha para suplantar a Alexis Cuello. Sin embargo, sus cuatro participaciones dentro del campo de juego no fueron destacadas y terminó ocupando el lugar de un suplente que no tuvo minutos dentro de la cancha.

La situación que sentenció su estadía en el “Azulgrana” fue el penal que picó frente a Godoy Cruz por el encuentro reprogramado de la fecha tres de la Liga Profesional de Fútbol. El delantero ejecutó una definición desastrosa desde los doce pasos y el arquero del “Tomba” Franco Petroli despejó el peligro sin ningún inconveniente.

Este hecho puntual, fue el final trágico de la salida de un ídolo del club, Leandro “Pipi” Romagnoli renunció a su cargo como entrenador del plantel profesional tras los escándalos institucionales y futbolísticos. Esta situación fue la gota que rebalsó el vaso.

Luego, con la llegada de Miguel Ángel Russo al comando del cuerpo técnico, Fydriszewski no tuvo continuidad de juego.

Marcelo Moretti rompió el silencio y se comprometió a saldar las deudas en San Lorenzo

Ante esta situación, el presidente de la institución azulgrana, Marcelo Moretti, rompió el silencio y reconoció atrasos, aunque se comprometió a que pagarán y ningún futbolista se quedará libre.

El mandatario resaltó: “No hubo intimaciones de jugadores, como se dice. Solo hubo un caso que está en vías de solución y de manera lógica y previsible. Hay pequeños atrasos en algunos sueldos de jugadores que en breve estarán saldados. Solo eso”.

Los dichos del dirigente coinciden con lo que había informado previamente la señal de cable TyC Sports sobre que hay un compromiso del club de cumplir con lo que se debe. Por lo tanto, el caso que mencionó Moretti es el del delantero Francisco Fydriszewski, quien no se entrenó el martes y hoy firmaría su rescisión.

A su vez, en declaraciones que concedió al Diario Deportivo Olé, Moretti expresó: “Hemos heredado un club destruido y lo estamos encaminando. Cuando asumimos, San Lorenzo no tenía jugadores, prácticamente. Muchos de ellos estaban a poco de quedar libres y otros con deudas de salarios y primas enormes. Hoy estamos patrimonialmente mucho mejor. Con la mayoría del plantel con contrato vigente a diciembre de 2026 o 2027”.

Además, el presidente resaltó que desde que inició su gestión a fines de diciembre de 2023 lograron levantar varias inhibiciones que tenía la institución por “más de cinco millones de dólares”, sumado a otras que afectaban al básquet.

El conflicto explotó en la previa del partido ante River

Este conflicto estalló a tan solo 24 horas antes del choque ante River por la fecha 24 de la Liga Profesional en el Monumental, que había resultado postergado por la disputa de la final de la Copa Libertadores ganada por el Botafogo en el escenario del barrio de Núñez. El Ciclón aparece en el escalón 22 del torneo, con 28 puntos, producto de siete victorias, siete empates y diez derrotas.

En la tabla anual, por su parte, acumula 44 unidades, ya sin chances de pelear por un lugar en las competencias internacionales de 2025 y a apenas 11 debajo de la nómina.

