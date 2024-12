Gastón Edul en pie de guerra con una cuenta de X por el amateurismo

Luego, la cuenta comenzó a hablar sobre el amateurismo y quienes oficializan los campeonatos disputados en el mismo (en el fútbol argentino, previo a 1931): "Pese a que TODOS los medios de comunicación y -como siempre- la mismísima AFA difunden de forma correcta el palmarés de los clubes (tanto el total de Títulos oficiales como de Ligas AFA, Copas AFA e Internacionales), siguen quedando unos pocos periodistas mal intencionados…"

— Revisionismo Fútbol (@rhdelfutbol) December 3, 2024

"La AFA se fundó en 1893. Así lo indica su ESTATUTO. Desde ese año organiza OFICIALMENTE el “Campeonato de 1ª División” (la Liga)." continuó argumentando la cuenta.

"Todos los campeones OFICIALES de la Liga figuran en sus documentos y en el trofeo del Campeonato de 1ª División. Nunca hubo un “reseteo” ni se volvió a “0” cuando se blanqueó el profesionalismo en 1931. JAMÁS. La historia OFICIAL es desde 1893 hasta hoy... Nunca AFA ignoró los títulos previos a 1931. Lo mismo sucede con las distintas Copas Nacionales (Copa de Honor, Copa Competencia, Copa Ibarguren, las actuales Copa Argentina, Copa de la Liga y Supercopas) que empezaron en 1900: todas oficiales"

Luego, Revisionismo comenzó a argumentar con títulos de clubes internacionales. "A nadie (pero nadie) se le ocurre restar o separar los Scudettos que ganaron Inter, Milan o la Juve previo a la profesionalización de 1929. Inter acaba de celebrar su título #20 y obviamente considera los de 1910 y 1920. RESPETAN LA HISTORIA. No hay Gastones Edules"

image.png

En fin, la cuenta realizó un hilo largo en donde le dio valor al amateurismo e hizo hincapié en que todos los títulos son oficiales desde la creación de la AFA en 1893 (lo cual es cierto).

Respuesta de Gastón Edul

El periodista de TyC Sports no se quedó callado y le respondió a Revisionismo Fútbol

"Hay veinte argumentos por los cuales queda claro que mezclar amateurismo con profesionalismo es una movida de marketing que muchos periodistas, comunicadores e hinchas nunca vamos a aceptar. En mi caso no me van a convencer y para mí la tabla es otra. No voy a repetir el relato que vos querés y hay millones de hinchas que tampoco lo van a hacer. Dejá que cada uno tenga su opinión. Vos desacreditás y faltás el respeto porque te mandan a escribirlo, sé cómo te manejás y a los intereses del club que respondés. No sos creíble ni tenés veracidad. No te interesa la historia del fútbol y hasta la contás parcialmente solo para cumplir con lo que te piden que escribas. La gente se dio cuenta hace tiempo.", comenzó Edul.

Luego, el argumento del periodista, fue intentar separar el amateurismo del profesionalismo pero no "mezclarlo".

El amateurismo existió y por eso se lo reconoce. Tu relato es mezclarlo con el profesionalismo a propósito para confundir y cambiar la historia. Hay contextos y diferentes niveles de importancia de títulos. Vos querés igualar para desacreditar. Hay papelones y falta de organización en el profesionalismo pero nada comparables a lo que pasa en la década del 10 y 20: En 1904 Barracas Athletic no encontraba arquero y terminó atajando su fundador: Winston Coe. ¿Cuál era su particularidad? No tenía una mano. Solo tenía la derecha. Hay fotos que lo atestiguan. En 1906 Alumni enfrentó a Belgrano Extra. El equipo local jugaba tan bien que decidió que su arquero, José Laforia, sea delantero. Jugaron sin nadie bajo los tres palos. Ganaron 5-0. A los 26’ los capitanes decidieron que se acorte el partido media hora. En 1907 Nacional -ex Gath y Cháves- había ganado dos partidos seguidos como local. No iba gente. Cuando la AAFL fue a ver su campo de juego no lo aprobaron porque había un árbol ciprés (un pino) en el medio del arco que estorbaba a los arqueros. Eliminación y quita de puntos. Y sobre todo: En la tabla tergiversada en la que igualan todo no hacen figurar a más de 5 equipos campeones que no compiten más. Los equipos que no eran de Buenos Aires participaban en otros torneos. Es otro contexto. No se lo puede igualar. Existe? Sí. Juntar las tablas? En mi criterio no tiene sentido. Hay que revisar los títulos. Hay varios del profesionalismo que no tienen sustento y no es una cuestión únicamente de 1930 en adelante o hacia atrás. Es no generalizar porque eso es solo para confundir, en tu caso es a propósito. El amateurismo existió y por eso se lo reconoce. Tu relato es mezclarlo con el profesionalismo a propósito para confundir y cambiar la historia. Hay contextos y diferentes niveles de importancia de títulos. Vos querés igualar para desacreditar. Hay papelones y falta de organización en el profesionalismo pero nada comparables a lo que pasa en la década del 10 y 20: En 1904 Barracas Athletic no encontraba arquero y terminó atajando su fundador: Winston Coe. ¿Cuál era su particularidad? No tenía una mano. Solo tenía la derecha. Hay fotos que lo atestiguan. En 1906 Alumni enfrentó a Belgrano Extra. El equipo local jugaba tan bien que decidió que su arquero, José Laforia, sea delantero. Jugaron sin nadie bajo los tres palos. Ganaron 5-0. A los 26’ los capitanes decidieron que se acorte el partido media hora. En 1907 Nacional -ex Gath y Cháves- había ganado dos partidos seguidos como local. No iba gente. Cuando la AAFL fue a ver su campo de juego no lo aprobaron porque había un árbol ciprés (un pino) en el medio del arco que estorbaba a los arqueros. Eliminación y quita de puntos. Y sobre todo: En la tabla tergiversada en la que igualan todo no hacen figurar a más de 5 equipos campeones que no compiten más. Los equipos que no eran de Buenos Aires participaban en otros torneos. Es otro contexto. No se lo puede igualar. Existe? Sí. Juntar las tablas? En mi criterio no tiene sentido. Hay que revisar los títulos. Hay varios del profesionalismo que no tienen sustento y no es una cuestión únicamente de 1930 en adelante o hacia atrás. Es no generalizar porque eso es solo para confundir, en tu caso es a propósito.

Luego, el periodista arremetió argumentando con el fútbol del interior: "¿Por qué en la tabla que inventaste defendés títulos amateurs de equipos de Buenos Aires pero no contas los del interior? Por qué no contás los de san Martín de Tucumán? Tendría 45. Tiene que figurar detrás de River y Boca. Tendría más que Independiente, Racing y demás. O solo cortaste el amateurismo que te importa? Ellos jugaban. Generalizás lo que te sirve. Hay contextos. Mezclar es para confundir. Y ustedes quieren eso."

— Gastón Edul (@gastonedul) December 3, 2024

"Lo último: debe haber cuentas de revisionismo e historiadores que se tomen en serio el trabajo. Vos lo desprestigiás. Te escondés en una cuenta para chicanear selectivamente a ciertos equipos sistemáticamente. No son un grupo de hinchas imparciales, tienen un interés puntual. Hace tiempo que lo hacen. No se los puede tomar en serio ni como referencia de nada."

Guerra impensada en X. Edul recibió el apoyo del periodista Pablo Gravellone: "Completamente de acuerdo y a favor de los argumentos de Gaston Edul. Siempre lo pensé y lo exprese: el amateurismo vale y sirve y hay que contarlo en una tabla separada del profesionalismo. Todo suma. Pero suma por separado. 100% de acuerdo con @edul. Saludos y respetos a todos."

